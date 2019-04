Gesundes Essen: Das sind die besten Supermarkt-Lebensmittel 2019

Gecheckt, geschmeckt, gewonnen! Hier kommen die Preisträger unserer diesjährigen Good-Food-Awards – 19 wirklich innovative Lebensmittel, von Proteinpudding bis Koffeinsüppchen

Das ist Rekord: Insgesamt 120 Produkte standen dieses Jahr auf unserer Shortlist, um einen der begehrten Good-Food-Awards einzuheimsen. Zum vierten Mal in Folge haben wir von Men’s Health gemeinsam mit unserem Schwesterblatt Women’s Health die besten Produkte des Jahres ausgezeichnet. Wie im Jahr zuvor lag auch dieses Mal unser besonderes Augenmerk auf Innovationen im Food-Bereich: Wir würdigten Produkte, die aus ungewöhnlichen Zutaten hergestellt werden, oder Hersteller, die bei der Produktion auf Regionalität und Klimaneutralität setzen. Gerade die Nachhaltigkeit bei der Lebensmittelproduktion liegt uns am Herzen und sollte stärker in den Fokus rücken. Also, genießen Sie unsere Gewinner!

Natürlicher Vollrohrzucker, Salamisticks und Vollkornsnacks überzeugen mit guten Inhaltsstoffen © Christian Lohfink 1. Zucker: wertvoller Süßstoff von De caÑa Zucker als Innovation? Ja, denn der natürliche Vollrohrzucker aus dem Hochland der kolumbianischen Anden ist nicht raffiniert. Panela ist ein eingekochter Zuckerrohrsaft, der kalt geschlagen wird, bis er seine sandige Konsistenz erhält. So bleiben die Vitamine B1 und B6, Kalium, Calcium, Magnesium, Eisen, Zink und sogar noch ein wenig Protein erhalten. Das Beste aber ist: Vom Zuckerrohranbau leben inzwischen 300 000 Familien in Kolumbien. Panela von De caÑa, 125-Gramm-Dose, um 5,90 Euro 2. Salamisticks: fettarme Würstchen von Green Ox Die Mini-Salamis bestehen nur zu 30 Prozent aus Fett (sonst sind’s 45 bis 50 Prozent), dadurch kommt das Fleischaroma viel besser zur Geltung. Erreicht wird die Qualität durch Tiere, die im Herdenverband stressfrei gehalten werden, nur Gras und Heu zu fressen bekommen. Die Weiderinder aus kleinen Familienbetrieben werden zudem regional und komplett von Kopf bis Schwanz ("from nose to tail") verarbeitet. Ox -Sticks von Green Ox, 50 Gramm, zirka 2,50 Euro 3. Vollkornsnacks: herzhaftes Müsli von Dr. Oetker Gesundes Getreide für die Hosentasche, in Form eines kernigen Müsli-Snacks: Die leckeren Kügelchen aus Vollkorngetreideflocken gibt es in 3 süßen und 2 salzigen Varianten. "Sour Creme" sagt Ihnen nicht so zu? Dann greifen Sie zur Sorte "Tomate". Vitalis Kraftfutter Sour Cream von Dr. Oetker, 45 Gramm, etwa 0,90 Euro >>> 5 Gründe, täglich eine Portion Haferflocken zu essen

Von Gemüsebrühe über Öl bis zur Koffein-Suppe: Hier ist alles dabei! © Christian Lohfink 4. Jackfrucht: natürlicher Fleischersatz von Who’s Jack Wenn Sie Pulled Pork mögen, werden Sie Jackfruit lieben! Die junge, in Salzlake eingelegte Frucht nimmt durchs Kochen eine mit Fleisch fast identische Konsistenz an, und auch der Geschmack ist dem von Fleisch relativ ähnlich. Die Früchte werden von Kleinbauern auf Sri Lanka in Mischkulturen angebaut – für die sind keine Düngemittel notwendig. Junge Jackfrucht in Salzlake von Who’s Jack, 500 Gramm, zirka 5,90 Euro 5. Gemüsebrühe: gesunde Instantbrühe von Swema Brühwürfel sind oftmals der letzte Kompromiss beim Frischkochen. Hier kommt die Lösung: 73 Prozent Gemüse, Steinsalz und Gewürze (natürlich alles bio), sonst nix! Keine Hefe, kein Zucker, kein Fett und erst recht keine Zusatzstoffe. Die Brühe ist auch für Marinaden, Dressings oder zum Würzen bestens geeignet. Gemüsebrühe von Swema, 85 Gramm, um 3 Euro 6. Limonade: zuckerfreie Brause von Balis Die leichte Süße stammt nur vom im Obst enthaltenen Frucht­zucker, nichts ist zugesetzt. Zu schmecken sind die feinen Aromen von Ingwer, Basilikum und Limette, was die Limo zu der alkoholfreien Variante eines Gin Basil Smash macht. Und: Die Anlagen, in denen der frische Drink produziert wird, werden mit erneuerbaren Energien betrieben. Basilikum-Ingwer-Drink basil von Balis, 250 Milliliter, etwa 1,40 Euro >>> Die Top 10 der gesunden Durstlöscher 7. Pflanzenöl: gehaltvoller Raps-Kokos-Mix von Ölmühle Brökelmann + Co Mit einem Gehalt von 70 Prozent einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren spielt dieses Öl in der ersten Liga. Die Besonderheit an Kokosöl ist, dass es hier zu Lande nur im Hochsommer flüssig ist und es sich nur dann problemlos dosieren lässt. Diesen Mix können Sie warm und kalt verwenden. Er besticht durch sein mildes Kokosaroma. Kokos-Raps-Öl 1845 von Ölmühle Brökelmann + Co, 500 Milliliter, um 6 Euro 8. Koffein-Suppe: munterer Pausensnack von Englert Feinkost Die Pause ist kurz, und Sie müssen sich zwischen Kaffee und Snack entscheiden? Nicht mehr, denn diese Trinksuppe enthält 30 Milligramm Koffein – und liefert so den Espresso gleich mit. Sie lässt sich sowohl warm als auch kalt genießen, besteht ausschließlich aus natürlichen Zutaten, enthält keine Konservierungsstoffe und keine Geschmacksverstärker. Trinksuppen Kick to go von Englert Feinkost, 250 Milliliter, ab 2,80 Euro >>> 7 gesunde Alternativen zu Kaffee

Bitte kühl lagern: Diese Produkte konnten uns überzeugen © Christian Lohfink 9. Brotaufstrich: köstliche Käse-Alternative von Simply V Veganer Käse, bis vor einiger Zeit noch als minderwertiger Analogkäse voller Zusatzstoffe verschrien, kann mit diesem neuen Vertreter seinen Ruf aufpolieren: Er besteht nur aus Mandeln, Kokosöl, Salz, Zitronensäure und Johannisbrotkernmehl – und kann geschmacklich, sensorisch und was die Verarbeitbarkeit angeht mit Tiermilch-Frischkäse mithalten. Veganer Streichgenuss von Simply V, 150 Gramm, etwa 3 Euro 10. Eistee: ökologische Erfrischung von Coca-Cola Der erfrischt und ist nicht zu süß. In dem biozertifizierten Tee stecken außerdem nur natürliche Zutaten aus nachhaltigem Anbau. Besonders hervorzuheben ist auch, dass dieser Eistee in Mehrweg-Glasflaschen angeboten wird. Immerhin zwei Sorten im Angebot sind vegan, die dritte wird mit ein bisschen Honig gesüßt. Honest BioTee von Coca-Cola, 330 Milliliter, ab 2 Euro 11. Kalter Kaffee: fairer Koffeinkick von Lycka Der erste richtige Kaffee im Kühlregal: Er wird 24 Stunden lang kalt aufgebrüht, deswegen zeichnen ihn eine besondere Weichheit und Milde aus. Wer ihn trinkt, unterstützt das soziale Engagement des Herstellers, der im afrikanischen Burundi schon fast 1,6 Millionen Schulmahlzeiten finanziert hat. Und natürlich werden auch die Kaffeebauern fair bezahlt. Cold-Brew-kaffee mit Reisdrink von Lycka, 185 Milliliter, ab 2,50 Euro 12. Tiefkühlgemüse: verzehrfertige Hülsenfrüchte von Iglo Die Bohnen fürs Chili muss man entweder über Nacht einweichen und stundenlang kochen oder man greift zu matschiger Dosenware. Tiefkühlexperte Iglo schafft Abhilfe: Seine knackigen Kichererbsen mit roten und schwarzen Bohnen sind fix fertig. Und: Es gibt noch 2 andere leckere Hülsenfrüchte-Mischungen. Veggie Love Mexican von Iglo, 450 Gramm, um 3 Euro >>> 5 Gründe, mehr Hülsenfrüchte zu essen 13. Protein-Pudding: laktosefreier Nachtisch von Ehrmann Süßes muss nicht immer Sünde sein. Dieser cremige Pudding hat null Zucker und wenig Fett, dafür viel Protein – also ein idealer Snack für alle, die sich bewusst ernähren, aber trotzdem auf nichts verzichten wollen. Besonderes Schmankerl: Das Dessert ist gluten- und laktosefrei. High Protein Chocolate Pudding von Ehrmann, 200 Gramm, zirka 1,30 Euro