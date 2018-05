Heuschnupfen-Auslöser: Diese Pollen quälen Allergiker am stärksten

Weiden sind Bäume, Sträucher und Zwergsträucher. Die Blätter haben je nach Art sehr unterschiedliche Formen. Gemein haben sie aber die hellgrüne Färbung mit leichter bis starker Behaarung an der Unterseite. Weiden sind einfach erkennbar an den Weidenkätzchen (je nach Art grün bis grau). Hauptblütezeit: März bis Mai Aggressivität/Allergenität: gering

"Als Kreuzallergie bezeichnet man eine Verbindung mit anderen Pollenallergien. So können allergische Reaktionen, wie zum Beispiel Magen-Darm-Beschwerden oder Hautreaktionen, auch beim Verzehr von Nahrungsmitteln oder beim Kontakt mit anderen Pollen auftreten," so Sonja Lämmel vom Deutschen Allergie- und Asthmabund. Menschen, die beispielsweise auf Birkenpollen allergisch reagieren, vertragen teilweise kein Stein- und Kernobst oder Nüsse. Wer auf Beifuß reagiert, verträgt manchmal keine Karotten und Tomaten.

Ursache für Heuschnupfen-Symptome sind die wasserlöslichen Proteine der Pollen, die bei Kontakt mit den Schleimhäuten freigesetzt werden. "Im Falle einer Allergie reagiert das Immunsystem auf die eigentlich harmlosen Proteine mit der Bildung von IgE-Antikörpern. In der Folge setzt der Körper entzündungsauslösende Stoffe wie Histamin frei, was wiederum Juck- und Niesreiz sowie die Schwellung und Rötung der Schleimhäute bewirkt", erklärt Zuberbier.

Auslöser für die Hauschnupfen-Symptome sind Blütenpollen, die rund ums Jahr nicht nur auf dem Land, sondern auch in den Städten unterwegs sind. So beginnen zum Beispiel Haselnuss und Erle bereits im Winter Triebe zu entwickeln. Im Februar sind sie somit die ersten, die ihre Pollen verbreiten. Danach folgen nach und nach Pappel, Esche, Birke, Eiche, Kiefer und viele weitere. Die Gräser stellen im Mai eine Art negativen Höhepunkt der Pollensaison dar. Das Ende läutet die Ambrosia, auch Traubenkraut genannt, ein. Diese aus Amerika eingeschleppte Pflanze ist bekannt für ihre aggressiven Pollen, die bei einigen sogar Asthma auslösen können. Sie blüht, je nach Breitengrad, Ende August bis Mitte September.

Der Pollenflug unterscheidet sich nicht nur aufgrund von Witterungsbedingungen von Bundesland zu Bundesland. Auch geografische und ökologische Gegebenheiten beeinflussen die Pollen. In den Hochgebirgen ab 2000 Höhenmetern gibt es beispielsweise weitaus weniger Pollen, wohingegen an Flussläufen die fiesen Allergieauslöser vermehrt auftreten. Deutschlandweit können Sie jedoch generell mit diesem Heuschnupfenkalender rechnen:

Auch in die Wohnung gelangen Heuschnupfen-Auslöser, zum Beispiel durch geöffnete Fenster, an der Kleidung und in den Haaren © Wavebreakmedia / Shutterstock.com

Mit welchen Mitteln kann man sich vor Heuschnupfen-Auslösern schützen?

Am besten schützen Sie sich, indem Sie den Kontakt mit den Pollen vermeiden. Wenn Sie nur gegen eine oder zwei Pollenarten allergisch sind, sollten Sie zum Beispiel künftig Ihren Urlaub in deren Hauptblütezeit legen. Vermeiden Sie Sport während des Tages und lüften Sie Ihre Wohnung zwischen 6 und 8 Uhr morgens.

Waschen Sie Ihre Haare abends und behalten Sie die Kleidung, die Sie tagsüber getragen haben, nicht über Nacht im Schlafzimmer. Häufiges Staubwischen und die Böden feucht durchwischen verschafft auch bessere Luftqualität.

Viele schwören auf Nasenduschen, die mit Hilfe von Salzwasser die Pollen von der Schleimhaut spülen. Auch salzwasserhaltige Nasensprays können Linderung verschaffen.

Starke Heuschnupfen-Allergiker kommen um Medikamente nicht herum. Die gängigsten sind Antihistaminika, Kortison und Cromone. Welches für Sie das richtige ist, klären Sie mit Ihrem HNO-Arzt.

Die einzige Möglichkeit, Heuschnupfen ursächlich zu behandeln, ist eine Hyposensibilisierung. Dabei bekommt der Patient in geringer Dosis über einen längeren Zeitraum das Allergen gespritzt oder in Tablettenform, so dass sich das Immunsystem langsam an die Auslöser gewöhnen kann und weniger heftig darauf reagiert.

Küssen lindert Heuschnupfensymptome

Schon 30-minütiges, leidenschaftliches Knutschen soll Heuschnupfen-Symptome lindern, so eine japanische Studie des Satou-Hospitals in Osaka: Im Blut der Probanden waren wesentlich weniger Allergen-Antikörper und Botenstoffe wie Histamine zu finden als in der nicht-küssenden Kontrollgruppe. Also, wenn Ihre Augen das nächste Mal anschwellen, planen Sie vielleicht einen romantischen Tag ein. Ansonsten gilt: Gehen Sie den Heuschnupfen-Auslösern aus dem Weg, unser Heuschnupfen-Kalender und unsere Alltag-Tipps helfen Ihnen dabei.

