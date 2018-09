Diese 17 Dinge gehören auf Ihre ultimative Bucket-List

Das müssen Sie erlebt haben! Warum Sie jetzt eine Bucket-List anlegen sollten, und viel wichtiger: was Sie (nicht) darauf schreiben sollten

Für angenehme Erinnerungen muss man im Voraus sorgen, sagte einst ein Schauspieler. Das Leben ist nämlich kürzer, als Sie annehmen. Glauben Sie nicht? Dann rechnen Sie nach: Wenn Sie 30 Jahre alt sind, bleiben Ihnen vielleicht noch 35 sportliche Sommer. Für immer. Einen dieser Sommer haben Sie gerade hinter sich gebracht. Sie haben gegrillt, Bier getrunken und ein bisschen Fußball geschaut? Sauber. Bleiben noch 34. Spüren Sie das nervöse Kribbeln im Magen? Wir haben die richtige Medizin dafür: Legen Sie los, schreiben Sie endlich Ihre Bucket-List.

Was ist eigentlich eine Bucket-List?

Das ist eine Liste von Dingen und Erfahrungen, die Sie gerne erreichen, erledigen und machen wollen, bevor Sie Ihr Lebensende erreichen. Denn der Begriff "Bucket-List" kommt aus dem englischsprachigen Raum. Angelehnt ist er an die Redewendung "to kick the bucket". Was wörtlich übersetzt "den Eimer treten" bedeutet und so viel heißt wie "den Löffel abgeben", genau: sterben.

Die genaue Herkunft der Redewendung "to kick the bucket" ist unter Forschern umstritten. Erklärungsansätze reichen von Schweineschlachtungen im östlichen England bis zu katholischen Brauchtum im England des Mittelalters. Mehr Klarheit herrscht darüber, wann die Redewendung zum ersten Mal offiziell auftauchte: 1785 im "Wörterbuch der obszönen Sprache" (Ordiginal: Dictionary of the Vulgar Tongue).

Populär wurde der Begriff "Bucket List” mit dem Film Das Beste kommt zum Schluss (The Bucket List) von 2007. Jack Nicholson und Morgan Freeman spielen darin zwei unheilbare Krebskranke. Sie türmen aus dem Krankenhaus, um ihre Bucket-List zu erfüllen. Darunter: Fallschirmspringen, Kopi-Luwak-Kaffee trinken und den Mount Everest besteigen.

