Blutdruck senken: Das sollte jeder Mann über Bluthochdruck wissen

"Hypertonie ist bei den meisten Patienten eine sehr symptomarme Erkrankung", so Prof. Rainer Düsing. "Viele Patienten klagen lediglich über Kopfschmerzen, was ein sehr unspezifisches Beschwerdebild ist, das viele Ursachen haben kann. Zudem leiden unter anderen auch gesunde Menschen immer mal wieder an Kopfschmerzen." Es ist wichtig zu wissen, dass selbst Patienten mit extrem hohen Blutdruckwerten völlig beschwerdefrei sein können. Aus diesem Grunde ist unerlässlich den Blutdruck regelmäßig zu messen, um ihn zu entdecken. Sie sollten jeden Arztbesuch nutzen, um Ihren Blutdruck messen zu lassen. Denn bei einer frühen Erkennung lassen sich erhöhte Blutdruckwerte häufig durch Veränderungen im Lebensstil therapieren, bevor eine medikamentöse Therapie nötig wird.

Auch junge Männer sollten regelmäßig ihren Blutdruck messen © angellodeco / Shutterstock.com

So messen Sie Ihren Blutdruck selber

Zum Blutdruckmessen müssen Sie nicht gleich zu Doc, Sie können Ihren Blutdruck auch bequem und schnell zuhause messen. Oder nutzen Sie den nächsten Besuch bei Ihren Eltern oder Großeltern, um mit deren Meßgerät einmal ein Gefühl für Ihren Blutdruck zu bekommen. Damit das Blutdruck-Messgerät verlässliche Werte liefert, sollten Sie beim Messen Folgendes beachten:

Messen Sie Ihren Blutdruck auf der Höhe Ihres Herzens, dies entspricht der Mitte des Brustbeinknochens.

Wählen Sie den Arm mit dem höheren Blutdruck, falls sich die Werte des linken und rechten Arms bei Ihnen unterscheiden.

Bei einem Oberarm-Umfang von 33 bis 41 cm benötigen Sie eine 15 cm x 30 cm große Manschette. Ist diese zu eng, liegt der Messwert zu hoch. Ist die Manschette zu weit, wird ein zu niedriger Wert gemessen. Alternativ können Sie ein Blutdruck-Messgerät nutzen, welches den Blutdruck am Handgelenk misst.

Messen Sie Ihren Blutdruck nach einigen Minuten Ruhe, denn Lärm, Stress und ein vorheriger Positionswechsel verfälschen den Wert.

Achten Sie bei Ihrem Blutdruck-Messgerät auf Qualität. Die Deutsche Hochdruckliga (und internationale Organisationen) vergibt hierfür Prüfsiegel. Geprüfte Geräte messen besonders genau.

Ab wann spricht man von Bluthochdruck?

Blutdruck wird anhand von 2 Werten gemessen: Dem systolischen und dem diastolischen Wert. Der systolische Wert wird immer zuerst genannt und beschreibt den Druck in den Blutgefäßen, wenn sich das Herz anspannt, um das Blut in die Blutgefäße zu pumpen. Der zweite Wert, der diastolische Wert, beschreibt den Druck in den Blutgefäßen, wenn sich das Herz entspannt und das Blut in die Herzklammern fließt. Auch wenn man von Bluthochdruck erst bei Werten von über 140 / 90 spricht, ist es empfehlenswert, den Blutdruck unter 120 / 80 zu halten, da bereits leicht erhöhte Blutdruckwerte negative gesundheitliche Folgen haben können. Zur Diagnose von Bluthochdruck gelten die folgenden Werte: