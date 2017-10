Reiterstellung: Was Männer tun sollten, wenn die Frau sie reitet

Still rumliegen ist nicht! Wenn die Süße Ihnen das Cowgirl macht und in die Reiterstellung wechselt, haben Sie ab sofort alle Hände voll zu tun. Und zwar so ...

Zugegeben, wenn die Partnerin zur Reiterstellung übergeht, würden viele Männer sich am liebsten entspannt zurücklegen und dem Schauspiel wippender Brüsten zusehen. Genießen Sie ruhig, aber bitte nicht zu lange. Schließlich wäre es ziemlich unfair, sie allein ackern zu lassen, während Sie eine ruhige Kugel schieben (außer die Stocksteif-Nummer ist Teil Ihrer unterwürfigen Rolle in einem SM-Spielchen). Unterschätzen Sie vor allem nicht die sportliche Leistung, die Ihr Cowgirl in dieser Stellung hinlegt; je nach Variante geht das Reiten nämlich ganz schön auf die Oberschenkel. Ein bisschen Unterstützung dürfen Sie der Schönen also geben.

Nachfolgend ein paar Ideen, wie Ihre Reitstunde ab sofort noch schärfer wird.

#1 Spielzeug mitbringen

Ihr Körper ist wahrscheinlich viel zu heiß, als dass Sie ihn während der Nummer links liegen lassen könnten. Also massieren, kneten, streicheln Sie, was Sie mit Ihren Händen erreichen können. Am besten mit einem Klecks Massageöl, mit dem Sie Brüste, Bauch, Oberschenkel und Po Ihrer Partnerin massieren (zum Beispiel mit dem wärmenden Massageöl von Hun&Bun, dass sich beim Auftragen auf die Haut erhitzt und sogar essbar ist (ca. 19 Euro / 100 ml). Der Anblick ihrer ölig glänzenden Brüste dürfte Sie ziemlich scharf machen. Ein weiteres Sextoy, dass Ihnen beiden gefallen dürfte: ein vibrierender Penisring. Der Ring verleiht Ihnen im Idealfall eine längere Erektion und verwöhnt gleichzeitig die Klitoris Ihrer Liebsten (beispielsweise der Silikonring Pileo von VOU mit 7 verschiedenen Vibrationsmustern, ca. 70 Euro).