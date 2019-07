Fruchtbarkeitstests für Männer : Das taugen die Spermatests für zu Hause

Wenn es mit einer Schwangerschaft einfach nicht klappen will, hilft ein Fruchtbarkeitstest bei der Ursachenforschung © wavebreakmedia / Shutterstock.com

Wenn ein Paar nun versucht schwanger zu werden und es einfach nicht klappen will, fängt die Angst an, vielleicht zeugungsunfähig zu sein. "Bei Fruchtbarkeitsproblemen liegt die Ursache bei jeweils 30 Prozent der Paare beim Mann oder bei beiden", beschreibt Sommer. Ein berechtigter Verdacht auf eine Zeugungsunfähigkeit besteht laut dem Urologen dann, wenn man über mindestens ein Jahr regelmäßig ungeschützten Sex mit seiner Partnerin hat und der Schwangerschaftstest trotzdem negativ bleibt. In dem Fall sollten beide ihre Fruchtbarkeit testen lassen.

Wie funktionieren die Spermientests?

Wer mit seinem Verdacht nicht zum Arzt gehen möchte, soll nun mithilfe der Heimtests von zu Hause aus herausfinden können, wie es um sein Sperma steht. Die gibt es in Online-Shops oder einigen Apotheken und kosten oft zwischen 20 und 50 Euro. Darin sind in der Regel alle Utensilien vorhanden, die du für einen, manchmal auch für zwei Tests brauchst. Wenn du den Test benutzen willst, solltest du auf jeden Fall die gesamte Packungsbeilage lesen, um die Ergebnisse nicht zu verfälschen. Meistens sollte dein letzter Orgasmus mindestens 2 und maximal 7 Tage her sein. Und bevor du die Probe abzapfst, solltest du dir Hände und Penis waschen. Wichtig: Die gesamte Ejakulation muss im Becher landen. Das sind typische Beispiele der aktuell verfügbaren Testarten: