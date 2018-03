Jeder ist käuflich: Das tun die Deutschen für Geld!

Sie sind nicht käuflich? Wir sagen: Jeder ist käuflich. Es kommt nur auf den Betrag an – und was man dafür tun soll

Alles Quatsch – es geht doch nicht nur ums Geld, sagen Sie? Dann lesen Sie, was unsere Leser einer Online-Umfrage zufolge alles für Geld tun würden.

Einstiegsgebot für alle, die mitmachen wollten: 5 Euro. Dafür würden über 80 Prozent unserer männlichen Leser 5 Minuten 9Live anschauen. Für 50 Euro würden mehr als die Hälfte der Befragten auf einer Party bekleidet in einen Pool springen.

Sie würden sich für nichts in der Welt 2 Stunden lang mit einem Atemgerät lebendig gegraben lassen? Fast 40 Prozent unserer weiblichen (!!!) Befragten schon. Nämlich für 500.000 Euro! Können Sie sich vorstellen, die deutsche gegen die chinesische Staatsbürgerschaft einzutauschen? Also all Ihre bürgerlichen Rechte und Freiheiten abgeben? 28 Prozent der Männer, die geantwortet haben, hätten damit keine Probleme – für 1 Million Euro!

Was unsere Leser und Leserinnen sonst noch alles für Geld anstellen würden, können Sie in unseren kostenlosen Downloads nachlesen. Zu guter Letzt: Tun Sie uns einen Gefallen: Verkaufen Sie Ihre Oma nicht für 50 Euro!

Was Frauen für Geld machen würden, Was Männer für Geld machen würden