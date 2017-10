Diese Dinge tun Frauen nach dem Sex – und Sie haben keine Ahnung davon

Der Sex war megamäßig! Sie kuscheln, schlummern vielleicht noch einmal entspannt ein. Nicht so die Frau an Ihrer Seite. Unsere Autorin verrät, was Frauen dann heimlich tun

Frauen fordern beim Vorspiel häufig die Verlängerung. Beim After-Sex-Relaxen hingegen sind Sie weniger enthusiastisch. Natürlich genießen sie die kuschelige Zweisamkeit nach dem Schäferstündchen genau wie Männer. Einziger Unterschied: sie ist oft schon gedanklich woanders, während er selig ins Land der Träume driftet. Schuld sind die Hormone.

Beim Orgasmus des Mannes werden die Hormone Prolaktin und Oxytocin ausgeschüttet, der Spiegel von Adrenalin und Noradrenalin sinkt. Diese Kombination sorgt für die so genannte postkoitale Müdigkeit. Beim weiblichen Orgasmus hingegen steigt die Konzentration von Adrenalin und Noradrenalin im Blut. Deswegen sind sie nach dem Orgasmus häufig wach und aufgedreht. Soweit die Theorie. Aber was tun die Damen, wenn Mann noch dem Höhepunkt nachhängt? Unsere Autorin hat sich in ihrer Mädelsrunde umgehört und die 10 häufigsten Dinge aufgelistet.

Was Frau nach dem Sex tut #1: die rosarote Brille aufsetzen und eine Party feiern

Wow! Das war wild, das war innig, das war schön. Der Hormon-Cocktail aus Oxytocin und Adrenalin sorgt bei uns Mädels dafür, dass wir auf Wolke 177 katapultiert werden. Wenn sich Herzschlag und Atem langsam beruhigen, fühlen wir uns gleichzeitig total wach und super entspannt. Das Beste daran: der Grund für unseren Gefühlsflash liegt direkt neben uns. Da schauen wir gern hin: wie ihr daliegt, völlig geschafft mit zerzaustem Haar – zum Verlieben! Manche von uns sind so überschwänglich, dass sie am liebsten feste knuddeln, Liebesschwüre austauschen oder Lebenspläne festzurren würden. Weil ihr Männer nach dem Orgasmus aber alles andere als sprungbereit seid, versteht die eine oder andere euch auch mal falsch – und das wird typischerweise so kommentiert: "Immer schläfst Du nach dem Sex ein".