Nagelverfärbung: Das verrät die Fußnagelfarbe über Ihre Gesundheit

1. Lila Fussnägel

"Ist einer Ihrer Fußnägel lila eingefärbt, kann das auf eine Nagelbett Verletzung hindeuten", sagt Dr. Ute Siemann-Harms, Oberärztin und Fachärztin für Dermatologie und Allergologie am UKE-Hamburg. Der Grund: Es muss nicht immer ein Hammer sein, der Ihnen auf den Fuß gefallen ist. Tragen Sie neue Schuhe? Ein dezentes Drücken über einen längeren Zeitraum kann ausreichend für eine Nagelbett Einblutung sein, so Siemann-Harm. Schlimm ist das nicht. Der lila Punkt wächst wieder heraus.

Vorsicht: Sollte die Farbe eher ins schwärzlich-braune tendieren, kann das auf Hautkrebs hindeuten. Aber Sie tragen das ganze Jahr über festes Schuhwerk und hocken kaum in der Sonne? Das ist keine Entwarnung. Schwarzer Hautkrebs kann jeden treffen, so die Expertin. Bei dem bekannten Reggae-Musiker Bob Marley begann es mit einem Fleck unter seinem Fußnagel – mit 36 Jahren verstarb er an schwarzem Hautkrebs, der bis in sein Hirn gestreut hatte.

Wie behandeln? Beobachten Sie über 2 Wochen, ob der lila Fleck hinauswächst. Tut sich nichts oder Sie sind sich unsicher? Ab zum Dermatologen.

