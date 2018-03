Kraftzuwachs-Training: Das Video-Workout für Covermodels Monat 2

Übung 14: Rumpfheben mit Händen hinter dem Kopf

A. Stellen Sie das Beinpolster einer Rumpfhebebank so ein, dass das Becken frei beweglich ist. Die Füße werden unter dem Fußpolster eingeklemmt. Beugen Sie den Oberkörper im 75-Grad-Winkel vor und verschränken Sie die Hände hinter dem Kopf.

B. Heben Sie langsam den Oberkörper an, bis sich Ihr Körper in einer geraden Linie befindet. Die gesamte Übung erfolgt über die Kraft der Rückenmuskulatur. Kurz die Endposition halten und anschließend zurück in die Ausgangsposition kommen.