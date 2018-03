Muskelaufbau-Training: Das Video-Workout für Covermodels Monat 3

Übung 11: Schulterpresse im Obergriff

A. An eine Schulterpresse setzen und den Sitz so einstellen, dass die Beine in etwa rechtwinklig gebeugt sind. Die Bügel im Obergriff halten, die Ellenbogen zeigen zum Boden.

B. Die Arme bis zur vollständigen Streckung nach oben drücken. Halten und anschließend zurück in die Ausgangsposition kommen.