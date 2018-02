Trainieren wie Thor: Das ultimative Workout von Chris Hemsworth

"Thor"-Darsteller Chris Hemsworth bringt sich pünktlich zum Drehbeginn in Bestform © Marvel

Hemsworth legte 9 Kilo Muskelmasse zu

Für die "Thor"-Filme legte Hemsworth im Fitness-Studio Sonderschichten ein, sodass er 9 Kilo an Muskeln draufpacken konnte. Während die Größe, die Hemsworth auf die Leinwand bringt, eindeutig Wunder bewirkt, ist sie für die Schneider von Hugo Boss eine Herausforderung. Hemsworth sagt schmunzelnd: "Ich probiere gerade Jacken an, aber irgendwie spannen die alle ganz schön. Nun ja, ich habe 'Thor' und 'The Avengers' zur selben Zeit gedreht, also bin ich jetzt etwas breiter als das letzte Mal, als ich hier Boss-Klamotten trug." Er erklärt, dass er zwei verschiedene Größen hat, abhängig davon, welcher Film in Planung ist: "Ich trage ständig neue Anzuggrößen, weil mein Thor-Gewicht und mein Normalgewicht sich so unterscheiden." Normalgewicht ist bei Hemsworth das, was er zu Hause in Byron Bay, Australien, beibehält. "Den größten Teil des Tages verbringen wir mit den Kindern am Strand, wir schwimmen dort und surfen, das ist ein sehr entspannter Lebensstil." Dennoch ist es für ihn gar nicht so leicht, in Topform zu bleiben: "Ich reise sehr häufig und kann daher nicht so viel trainieren, wie ich eigentlich möchte." Aber er weiß: Sein Körper ist sein Kapital, und daher trainiert er sich meist pünktlich zum Drehbeginn in Bestform. "Leider bringt das auch Opfer mit sich: Meine Gelenke machen das sicher nicht mehr lange mit. Es fängt damit an, dass du dir auf einmal denkst: 'Aua, es hat doch bisher niemals wehgetan, dieses Gewicht zu bewegen!'."

