Die besten Sportkopfhörer: So finden Sie den Kopfhörer für Ihre Sportart

Neben der Form spielt natürlich auch die Übertragungstechnik eine Rolle. Auch wenn es so scheint, als löse die Bluetooth-Technologie das Kabel langsam ab, haben die Kabel-Kopfhörer doch einen entscheidenden Vorteil: Sie sind nicht auf Ladezeiten angewiesen. Stecker rein und lostrainieren heißt es. Trotzdem punkten die drahtlosen Modelle mit einer größeren Bewegungsfreiheit, solange das Smartphone in der Nähe ist.

Die SoundSport Free sind die ersten vollkommen kabellosen Kopfhörer aus dem Hause Bose. Sie bringen die von dort gewohnte Qualität in Sachen Verarbeitung und Klangqualität mit. Ein neues Antennen-System sorgt für eine starke und stabile Verbindung zum Smartphone – wichtig für Fitnessportler, die nicht ständig mit Telefon in der Tasche trainieren wollen. Bis zu 5 Stunden Musikspielzeit liefern die SoundSport Free. Durch die mitgelieferte Ladeschale gibt's zwei Extra-Ladungen, was besonders Biker auf längeren Touren zu schätzen wissen. Wer Angst hat, die kleinen Knöpfe zu verlieren, kann die Buds über die Bose Connect App orten.

Der Move BT von Teufel wird mit einem üppigen Zubehörpaket geliefert. Neben 4 Paar weichen, antibakteriellen Ohradaptern gibt es auch eine praktische Reinigungs- und Transport-Box. Die Bluetooth-Kopfhörer sind mit einem Kabel verbunden, an dem eine Inline-Fernbedienung die Bedienung ermöglicht, so muss beim Sport nicht extra das Abspielgerät herausgeholt werden. Gut für das Fitnesstudio oder das Laufen auf gewohnten Pfaden: Die Außenschalldämpfung sorgt dafür, dass Sie nichts von Ihrer Playlist ablenkt.

Überdurchschnittlich gute Qualität für seinen mittleren Preis © Hersteller

Monster

iSport Victory

In-Ear-Kopfhörer mit Bluetooth

69,99 Euro

Hier direkt über amazon.de bestellen

Der Monster iSport Victory bietet für gut 70 Euro einen sehr guten und klaren Sound, wofür Hersteller Monster auch bekannt ist. Der Sitz im Ohr während des Laufens ist überdurchschnittlich gut. Auch bei Läufen in starkem Regen oder bei schnellen Einheiten sind keine Beeinträchtigungen in Ton und Halt zu spüren. Im Vergleich zu anderen – zum Teil preislich in höheren Regionen angesiedelten – Kopfhörern, schneidet der iSport Victory sehr gut ab. Ausgestattet ist er mit kleinen Halteelementen an den Hörern und einem Bedienfeld am Verbindungskabel.

2. Miiego AL3+ Freedom