Turbo-Höhepunkt: So bekommen Sie den besten Orgasmus Ihres Lebens

12. Schritt zum Orgasmus: Der Aufstieg

Nun ist ein weiteres Mitglied zur Gruppe gestoßen: Die weibliche Begleitung. Liegt nackt auf dem Laken, sieht Sie herausfordernd an.

Dann pirscht sie sich an Sie heran, flüstert Ihnen ins Ohr, was sie alles mit Ihnen machen möchte. Achtung, Absturzgefahr! Steuern Sie jetzt ganz bewusst gegen den Reiz, Ihre Liebste schnell zu vernaschen. „Der Spaß am Quickie ist entwicklungsgeschichtlich verankert. Der Genuss lag vor Urzeiten nicht im Gefühl, sondern in der schnellen Weitergabe der Gene“, erklärt Sommer. Aber Sie wollen heute keinen Husch-Husch-Sex, sondern den Langzeit-Kick. Also, gehen Sie es langsam an. Denken Sie daran: Die Letzten werden die Ersten sein. Wer sich überfordert und nicht mit seinen Kräften haushaltet, wird vielleicht Schnellster, auf Dauer aber sicher nicht der Glücklichste. Darum sollten Sie immer wieder erotische Ruhepausen einlegen.