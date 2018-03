Benimmregeln: Der Büro-Knigge

Stress im Büro? Wir helfen Ihnen raus und sagen Ihnen, wie Sie Ihren Chef und die lieben Kollegen um den Finger wickeln können

Arbeiten ist eigentlich schon anstrengend genug. Aber zusätzlich zum Job machen Ihnen die Kollegen das Leben schwer: Räumen nie die Spülmaschine ein, rauchen Ihnen die Bude voll und schwärzen Sie beim Chef an. Dabei ist mit ihm ohnehin schlecht auszukommen – Choleriker, der er ist. Mit den Benimmregeln unseres Büroknigges meistern Sie alle Krisensituationen des Arbeitsalltags.

In diesem Special finden Sie Verhaltensempfehlungen für jede Situation. Wir sagen Ihnen zum Beispiel, wie Sie Konflikte mit Kollegen diplomatisch und souverän lösen können. Egal, ob Sie einen Kollegen haben, dessen After Shave penetranten Modergeruch verströmt, der täglich seinen Riesenköter mit ins Büro bringt oder der Sie ständig aus Neid kritisiert.

Unsere Benimmregeln helfen Ihnen aber auch durch die vielen Querelen mit dem Boss: Was tun, wenn er immer den neuen Kollegen bevorzugt? Wenn er ständig an Ihnen herumkritisiert oder Ihre Emails liest? Wenn Sie eine Frau als Chefin haben? Extra-Benimmregeln geben wir Ihnen außerdem für die ersten Tage in einem neuen Job mit auf den Weg.