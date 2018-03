60er Retro-Mode: Der Chic der Modernists

Körpernah geschnittene Anzüge, schmale Hemden und Krawatten: Die Modernists sind wieder da

Sie kamen aus der Arbeiterklasse Englands, hörten Musik von The Kinks und The Who und fuhren auf Motorrollern durch die Gegend. Ihre Anzüge waren körpernah geschnitten, Hemden und Krawatten schmal, die Stiefel halbhoch. Sie nannten sich Modernists, kurz: Mods.