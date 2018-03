PDF zur Arm-Challenge: Der komplette Ernährungsplan zu Mister Strongarm als PDF

Jetzt komplett runterladen! Der Ernährungsplan zu Mister Strongarm für 4 Wochen – alles auf einen Blick und jederzeit verfügbar!

Für alle, die einen ausführlichen Essensplan für die Bizeps Factory 2015 wollen, haben wir einen 4-Wochen-Ernährungsplan mit ausführlichen Rezepten zu allen Mahlzeiten und Snacks für Sie zusammengestellt. Diesen gibt es weiter unten auf der Seite als kostenpflichtigen PDF-Download.

Beispielhafter Ernährungsplan: Dieser Plan ist nur ein Beispiel für die Gestaltung Ihres ganz individuellen Ernährungsplans. Dieser beispielhafte 4-Wochen-Ernährungsplan wurde von einer Ernährungswissenschaftlerin speziell für die Bizeps Factory entwickelt. Damit Sie uns und Ihren Konkurrenten in 2 Monaten einen wohl definierten Bizeps präsentieren können, ist das Ernährungs- und Trainingsprogramm so konzipiert, dass der richtige Mix aus sportgerechter Ernährung und gut abgestimmtem Training maximale Leistung und Erfolge über den Zeitraum von 8 Wochen hervorruft. Wir empfehlen Ihnen, den Ernährungsplan zusammen mit einem Experten auf Ihre individuellen Voraussetzungen anzupassen. Nach 4 Wochen können Sie den Plan entweder wiederholen oder sich einen individuellen Plan daraus ableiten. Sie müssen sich während der Challenge nicht akribisch genau an den Plan halten. Sie können die Mahlzeiten durchaus untereinander tauschen oder verschieben.

Achtung: Auf der nächsten Seite finden Sie den Trainingsplan als PDF für Vegetarier!