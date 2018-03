Men's-Health-Video-Umfrage: Der kürzeste Weg zur Strandfigur

Noch es ist nicht zu spät. Was tun Sie für Ihre Strandfigur? Wir haben auf der Straße nachgefragt. Plus: So passen Sie wieder in Ihre Badeshorts: in zwei oder vier Wochen

Eigentlich sollten Sie sich freuen. Doch stattdessen werden Sie von Magenschmerzen geplagt. Der Grund: Noch sehen Sie in Ihren Badeshorts nicht aus wie der Strand-Boy im Bild links, sondern eher wie ein prall gefülltes Schlauchboot. Zum Glück müssen Sie nicht schon morgen mit Beach-Boys wie diesem konkurrieren, es bleibt noch ein wenig Zeit, bis Sie sich in die Fluten stürzen. Wir verraten, wie Sie bis dahin ordentlich Luft aus dem Schlauchboot lassen.

Der Ausweg: Nutzen Sie von heute an jeden Tag

"Was Sie brauchen, wenn Sie Ihren Körper in letzter Minute in Form bringen wollen, ist ein absolut effizientes Trainingsprogramm", sagt Fitness-Trainer und Buchautor Christoph Delp aus Lampertheim („Fit für den Strand“, Pietsch-Verlag, zirka 15 Euro). Im Klartext: ein Workout, bei dem Sie jeden Tag bis zu Ihrer Abreise perfekt nutzen – ohne sich zu überfordern. Mit solchen Last-Minute-Workouts kennt Delp sich aus: Der frühere Thaibox-Profi musste sich damals für Wettkämpfe immer wieder innerhalb von kürzester Zeit in absolute Bestform bringen.