Sex-Forschung: Penis: Die Größe zählt doch

Männer haben es schon lange geahnt: Beim Penis kommt es doch auf die Größe an. Das gilt zumindest für die meisten Säugetiere

Jetzt ist es amtlich: Je größer der Penis, desto besser die Chancen – zumindest bei Tieren. Aber auch dort zählen imposante Ausmaße nur in manchen Regionen und für manche Arten, wie ein Forscher jetzt herausfand.

Steve Ferguson vom Freshwater Institute in Winnipeg, Kanada, hat für seine Untersuchung die Größe der Penis-Knochen von 122 Säugetierarten aus der ganzen Welt untersucht. Dieser Stützknochen, den der Mensch übrigens nicht hat, gibt Auskunft über die Größe des gesamten Glieds.

Der Forscher verglich die Daten mit den Lebensräumen und Temperaturen, in denen die Säuger sich aufhielten. Sein Ergebnis: die Penisgröße variiert mit dem Sozialleben der Tiere. See-Elefanten, mit bis zu 2,3 Tonnen die größten Robben der Welt, leben in mildem Klima und in großen Kolonien. Bei ihnen kommt es auf die Körpergröße an, um sich Weibchen zu erkämpfen und einen Harem zu schaffen. Der Penis ist dagegen im Verhältnis relativ klein.