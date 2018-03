Fitness-ABC-Videos: Der perfekte Ausfallschritt

Der Ausfallschritt ist die ideale Übung für stramme Schenkel und einen Knackpo. Unsere Videos nehmen den Klassiker auseinander und zeigen die wichtigsten Varianten

Der Ausfallschritt ist eine exzellente Übung, um bei einem Beintraining wirklich jeden Muskel anzusprechen. Ob mit oder ohne Zusatzgewicht, stellt der Ausfallschritt eine hochintensive Übung dar. In diesem Video bekommen Sie die Anleitung, wie Sie jede Phase des Beinklassikers ausführen.

Vorbereitung: Beginnen Sie in einem etwa hüftbreiten Stand. Nehmen Sie die Hände an den Hinterkopf und setzen Sie mit einem weiten Schritt ein Bein nach vorne.

Ausführung: Senken Sie Ihren Körper so tief wie Sie können. Der untere Rücken bleibt dabei gerade, der Oberkörper so aufrecht wie möglich. Ihr hinteres Knie berührt fast den Boden. Drücken Sie sich aus dieser Position mit der Kraft der Oberschenkel-und Gesäßmuskulatur wieder in die Vertikale.