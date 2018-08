Brustwarzen: So wollen Frauen an den Nippeln berührt werden

Weibliche Brustwarzen üben eine magische Anziehung aus. Wie Sie mit ihnen umgehen sollten, um Frauen zu gefallen. Plus: Fakten, die jeder Mann über Brustwarzen kennen sollte

Diese Knöpfe reizen dazu, an ihnen zu drehen, nicht wahr? Das können Sie tun, und zwar fester, als Sie dachten. Eine Untersuchung an der Boston University School of Medicine zeigt, dass weibliche Brustwarzen weniger empfindlich sind, als bisher angenommen. Die Wissenschaftler untersuchten Frauen mithilfe eines speziellen Vibrators, der sowohl am Busen als auch an den Fingern zum Einsatz kam. Die Fingerspitzen erwiesen sich dabei als zwei- bis dreimal so sensibel wie die Brustwarzen.

>>> So fassen Sie Ihre Liebste richtig an

Wie Männer bisher rangehen:

Brüste sanft streicheln – 58%

Fest zupacken – 39%

Saugen an den Brustwarzen – 37%

Kneifen in die Brustwarzen – 22%

Knabbern an den Brustwarzen – 17%

So berühren Sie Frauen an den Brustwarzen

Auch auf die Berührung mit Eiswürfeln reagierten die Brustwarzen weniger empfindlich als vermutet. Die Testkandidatinnen empfanden ein härteres Anfassen stets erregender als ein sanftes Streicheln. Bei minimaler Berührung konnten die Forscher zum Teil überhaupt kein Erigieren der Brustwarzen feststellen. Wenn Ihre Süße Sie nächstes Mal bittet, ihre Nippel anzufassen, lassen Sie sich zeigen, wie fest sie es gerne hätte. Aber vergessen Sie dabei die Fingerspitzen nicht ganz. Mit diesen Techniken bringen Sie die Liebste langsam aber sicher in Fahrt: