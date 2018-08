Wespenstiche behandeln: Keine Panik! So vermeiden Sie Wespenstiche

Sie wollen in Ruhe Ihr Steak genießen, werden aber durch herumschwirrende Wespen gestört? Wespenstiche sind schmerzhaft aber meist nicht gefährlich. Die besten Tipps im Umgang mit Wespen

Sie kommen pünktlich zum Sommer: Die Rede ist von Wespen. Gerade bei trockenem und warmem Wetter. Biologin und NABU Expertin von der Bundesarbeitsgruppe Hymenoptera (Hautflügler) Dr. Melanie von Orlow erklärt, wie Sie sich richtig bei Wespen verhalten und gibt SOS-Tipps, wenn Sie doch gestochen wurden.

Diese Lebensmittel ziehen Wespen an

Kaum sitzen wir wir nach dem Training bei einem Post-Workout-Eiweißshake, schwirren die gelb-schwarzen Insekten an und wollen, dass wir unser Essen mit ihnen teilen. Kein Grund sie gleich totzuschlagen. "Wespen sind nützliche Tiere und haben in der Natur ihre Aufgabe", sagt von Orlow, "Sie sind natürliche Schädlingsbekämpfer und fressen zum Beispiel Spinnen. Es sind nur zwei Wespenarten, die lästig sind, die deutsche und die gemeine Wespe. Alle restlichen Arten fliegen nicht an den Tisch."

Wichtig: Wespen interessieren sich nicht für Menschen, sondern ausschließlich für Lebensmittel. Besonders eiweiß- und zuckerhaltige Speisen, wie zum Beispiel Fleisch, Milchspeisen oder süße Kuchen ziehen die Tiere an. "Am besten gar nicht ans Essen heran kommen lassen", rät die Expertin, "Wenn eine Wespe weiß, wo es Nahrung gibt, bringt sie ihre Artgenossen mit."