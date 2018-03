Ausgerenkt: Der Schultern-Doc

Eine ausgerenkte Schulter, das tut weh. Orthopäde Johannes Holz zeigt, wie man das Gelenk zusammenflickt

Die Schulter ist ein kompliziertes und vor allem empfindliches Knochen-Sehnen-System. Kompliziert deshalb, weil relativ viele Bausteine an ihm beteiligt sind, und empfindlich, weil diese Bausteine alles andere als robust konstruiert sind.

Der Oberarmkopf, also das obere Ende des Oberarmknochens, ist stabil. Doch die Gelenkpfanne, in der sich der Oberarmkopf bewegt und die Gelenklippe (Labrum), die den Kopf an seiner Stelle hält, sind verhältnismäßig fragil. Viele Menschen haben vor allem mit der Gelenklippe immer wieder Probleme, weil diese bei einer ausgerenkten Schulter meist abreißt.

Orthopäden wie Dr. Johannes Holz "reparieren" diese Schäden, indem sie sich arthroskopisch Zugang zum Schultergelenk verschaffen und die Gelenklippe mit einer Millimeter kleinen Nadel wieder annähen.

Dr. Johannes Holz aus Hamburg (www.park-klinik-manhagen.de) hat uns einige seiner OP-Videos zur Verfügung gestellt, um heutige arthroskopische Operationstechniken anschaulich darzustellen.