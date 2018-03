Stilnavigator: Der Trapper-Look

Nur James Bond besteht alle Abenteuer, ohne dass seine Klamotten knittern? Sie auch! Mit dem Trapper-Look

Woran man den Look erkennt

Pate für den Look standen all die Pfadfinder, Wildhüter und Trapper Ihrer Jugend. Gemacht für die wilde Natur, nicht fürs Büro. Erinnern Sie sich an Grizzly Adams, den Mann aus den Bergen? Ungefähr so, nur ohne Bart! Ihr Anblick muss an Wildwasser, Lagerfeuer und Baked Beans vom Alu-Teller erinnern, dann liegen Sie richtig.

Wie man den Look trägt

Sie wollen Abenteuer erleben, nicht frieren. Es empfiehlt sich der Lagen-Look. Direkt am Körper Langarm-Shirt, gerne mit Knopfleiste im Retro-Stil und die gute alte Long-John. Darüber grobe Strickjacke, Sweatshirt und Flanell-Hemd. Zu guter Letzt eine mit Fell gefütterte Jacke aus Leder oder Wolle. Die Hosen werden locker auf der Hüfte getragen, sind weit geschnitten und bequem. Biberfellmützen sind dekorativ und wärmend zugleich.