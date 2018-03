Weihnachten 2004: Richtig schenken

Die Wahrheit

Frauen mögen bequeme Slips und praktische BHs. Basta. Die Farbwahl ist absolut Spiel entscheidend. Hände weg von roten Dessous, im Winter stehen die Ladys auf Schwarz. Viele Damen reagieren sogar beleidigt auf Fehlgriffe und fühlen sich bevormundet. Wollen Sie wirklich IHR eine Freude machen, oder sich selbst eine Sex-Fantasie erfüllen? Und seien Sie mal ehrlich, können Sie sich vorstellen, den ganzen Tag ein Stück Stoff im Po zu haben? Also, vorsichtig recherchieren und darauf eingehen, was die Liebste sonst so trägt. Sonst liegt vielleicht bald eine Penispumpe unter Ihrem Christbaum.