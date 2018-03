Partnersuche: Deutsche Singles zieht es ins Ausland

Die Suche nach einem Partner macht offenbar erfinderisch. Deutsche Singles finden ihr Glück in anderen Ländern

Deutsche Singles zieht es bei der Suche nach dem Traumpartner ins Ausland. Jeder zweite hatte bereits eine internationale Beziehung – und damit eine Fernbeziehung, so eine Umfrage der Online-Dating Plattform match.com.

Für den richtigen Partner ist den Deutschen offenbar kein Weg zu weit. Jeder dritte Single ist schon einmal für ein Date ins Ausland gefahren. Deutsche Alleinstehende sind demnach in Europa die Flexibelsten. Einziges Problem: Deutsche Männer sind laut Umfrage bei den weiblichen Singles im europäischen Ausland am unbeliebtesten von allen teilnehmenden Ländern. Die begehrtesten Frauen sind europaweit Spanierinnen, wobei Deutsche anscheinend besonders Schwedinnen bevorzugen. Für die Studie wurden rund 6000 Singles in Deutschland, Frankreich, Spanien, Schweden und Großbritannien befragt.