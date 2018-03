Grüner Daumen: Die schönsten Privatgärten Deutschlands

Schrebergarten war gestern. Heute genießen Sie traumhafte Einsichten in wunderschöne Themengärten. Wir haben die aufregendsten für Sie aufgelistet

Landhaus Ettenbühl

Hof Ettenbühl, 79415 Bad Bellingen-Hertingen, Tel. 07635 - 822357, Fax 07635 - 822 359.

Besichtigungen Di-Sa 10-13 und 14-17.30 Uhr. Eintritt vier Euro, mit einstündiger Führung acht Euro.





Stadtgarten Rumscheidt

Eschersheimer Landstraße 410, 60433 Frankfurt/M., Tel. 0 69 - 51 11 80, Fax 0 69 - 52 41 62.

Diagonal angelegter Garten mit kleinem Amphitheater und vielen Sitzmöglichkeiten (180 qm). Eintritt frei, Anmeldung erbeten.





Privatgarten Auf der Heide

Auf der Heide 61, 22393 Hamburg, Tel. 0 40 - 6 01 93 02, Fax 0 40 - 6 01 76 13.

Üppiger, verzaubert aussehender Garten hoch im Norden (0,1 ha). Eintritt frei. Besichtigung Juni/Juli/ September nach Absprache.





Privatgarten Viala

Lindenschmittstraße 32, 81371 München, Tel./Fax 089 - 765518.

Den Ex-Hinterhof gestaltete der französische Landschaftsarchitekt Yves Viala zu einem preisgekrönten Stadtgarten (200 qm) um. Eintritt frei. Führungen nach Voranmeldung.





Privatgarten Rudolf

Zum Flugplatz 21, 46325 Borken, Tel. 0 28 61 - 18 21, Fax 0 28 61 - 6 54 68.

Ehemaliger Hof, jetzt preisgekrönter Landschaftsgarten (0,7 ha). Besichtigungen nach Anmeldung, Eintritt 1,50 Euro.





Privatgarten Schweizer

Mühlstraße 49, 73326 Deggingen, Tel. 0 73 34 – 54 02.

Erlebnisgarten (0,18 ha) mit alten Obstbäumen. Eintritt frei, Anmeldung empfohlen. Ganzjährig geöffnet.





Privatgarten Schmid

Kurzer Weg 13, 93055 Regensburg, Tel. 09 41 – 7 13 68.

Vielfältig bepflanzter Garten (0,1 ha), deshalb das ganze Jahr irgendwo in Blüte. Eintritt frei, Anmeldung empfohlen. Ganzjährig geöffnet, Do ab 14 Uhr sowie nach Vereinbarung.





Rosebank

Mastweg 21, 42349 Wuppertal, Tel. 02 02 – 470 571.

Gepflegter Garten (0,5 ha) mit schönem Blick aufs Bergische Land. Eintritt frei, Anmeldung erbeten. Ganzjährig geöffnet.





Privatgarten Wemhöner

Plankstraße 1, 32052 Herford, Tel. 0 52 21 – 77 02 10, Fax 0 52 21 - 77 02 39.

Moderner Garten (0,2 ha) mit Badeteich und Kletterinsel. Eintritt frei, Anmeldung erbeten. Geöffnet Mai bis Oktober, Sa 10-17 Uhr.





Privatgarten Rotter-Otto

Waldstraße 44, 66113 Saarbrücken, Tel. 06 81 - 74 01 28.

Bewaldeter Garten (0,15 ha) einer Jugendstilvilla mit verschiedenen Themenbereichen. Eintritt frei, Anmeldung erbeten. Geöffnet von Mai bis September.





Privatgarten Müther

Ammerweg 1, 33335 Gütersloh, Tel. 0 52 09 - 27 31.

Garten (0,3 ha) mit Wasserbecken und kleinem Bachlauf, viele Sitzplätze. Eintritt drei Euro, Kinder frei, Anmeldung erbeten. Ganzjährig geöffnet.





Parkplatz für die Seele

Kaninchenweg 2, 29308 Winsen an der Aller, Tel./Fax 0 51 43 - 9 37 30.

In Themenbereiche unterteilter Garten (0,13 ha) mit vier Teichanlagen und Bachlauf. Eintritt frei, Anmeldung erbeten. Ganzjährig geöffnet.







Atelier Trieb

Am Sutthauser Bahnhof 5b, 49082 Osnabrück, Tel. 05 41 - 59 71 53, Fax 05 41 - 59 71 03.

Von einem Künstler zu einem Garten (0,12 ha) umgestaltetes und mit Skulpturen geschmücktes ehemaliges Bahnhofsareal. Eintritt frei, Anmeldung empfohlen. Ganjährig geöffnet Mo bis Fr 10-18, So 12-18 Uhr.





Privatgarten Schreck

Heidelberger Straße 5a, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen, Tel./Fax 0 72 47 – 27 63.

Naturbelassener Garten (300 qm) mit vielen Vögeln, Amphibien und Insekten. Eintritt frei, Anmeldung erbeten. Ganzjährig geöffnet.





Privater Künstlergarten

Herner Straße 13, 33649 Bielefeld, Tel. 05 21 - 44 20 44, Fax 05 21 - 43 34 74.

Individuell gestalteter Garten (800 qm), verspielt, exotisch. Eintritt frei, Anmeldung erbeten. Ganjährig geöffnet.