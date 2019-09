Hotspots am Wasser: Die 10 schönsten Seen für euren Urlaub

Seen sind die perfekten Reiseziele für euren Urlaub mit dem Van! Wir zeigen euch, wo und wie ihr die schönsten in Deutschland genießen könnt ...

Die Experten von outdoor haben ihre User per Online-Voting aufgerufen, ihre Favoriten unter Deutschlands Seen zu wählen. Gewonnen hat der Waginger See in Bayern , der vor allem im Sommer viel Wasser- und Bikespaß bietet. Auch die Campingmöglichkeiten am Waginger See können sich sehen lassen: 12 Plätze laden hier zu einem aktiven Urlaub ein!

Outdoor-Begeisterte haben die Wahl zwischen Strandcamping Waging, Camping Schwanenplatz, Camping Tettenhausen, Gut Horn, Seecamping Taching, Hainz am See, Camping Wagner, Camping Stadler, Camping Schneiderhof, Camping Peternhof, Camping Seebauer oder dem Naturcamping auf dem Bauernhof.

Auf den Plätzen zwei und drei folgen der Eibsee und der Königssee, ebenfalls in Bayern gelegen. Welche deutschen Seen ihr sonst noch in eurem nächsten Urlaub ansteuern solltet, verraten wir euch in der nachfolgenden Top-10-Liste.