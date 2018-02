Die besten 12 Tipps der Top-Trainer, um Muskelaufbau zu beschleunigen

Sie wollen Ihr Muskelwachstum beschleunigen? Hier verraten die 12 derzeit besten Kraft-Coaches ihre geheimen Zuwachsstrategien für ein effektiveres Training und mehr Muskeln

Lesen Sie eigentlich gern Fitness-Bücher? Wie viele stehen bei Ihnen im Regal? Keine Angst — ein schlechtes Gewissen wollen wir Ihnen nicht einreden. Und nichts gegen Bücher: Klar profitieren Sie, wenn Sie sich Expertenwissen anlesen und es im Training auch umsetzen. Doch das kostet Zeit, die nicht jeder hat. Die Abkürzung lautet: Men’s Health studieren. Um Ihnen lange Recherchen zu ersparen, haben wir 12 der besten Fitness-Coaches in Deutschland gnadenlos mit Fragen zu ihrem jeweiligen Spezialgebiet traktiert.



1. Kraftwerte steigern, um Muskelwachstum zu beschleunigen

Der Kraft-Experte: Andreas Pürzel ist Natural Bodybuilder und Fitness-Trainer in Wien. Der Power- Ösi bewegt bei Kniebeugen maximal 240 Kilogramm (www.intelligentstrength.net).

"Kraftzuwachs korreliert mit Muskelwachstum. Zusammen bilden sie den entscheidenden Faktor für Leistung und Gesundheit. Darüber hinaus sind Kraftanstiege leicht messbar, Sie können damit Ihre Fortschritte dokumentieren. Als gesundheitsorientierter Fitness-Sportler sollten Sie in den wichtigsten Bewegungsmustern — den so genannten Basic Human Movements — ein gewisses Kraftniveau erreichen. Damit trainieren Sie alle Gelenke, schaffen eine koordinative Basis für später, bauen ganzheitlich Muskelmasse auf. Die Ziele orientieren sich logischerweise am Körpergewicht. So sollten Sie beispielsweise eine beliebige Form der Kniebeuge mit dem 1,5-Fachen Ihres Körpergewichts anstreben."

>>> Der ultimative Ratgeber zum Muskelaufbau

2. Hochintensives Krafttraining statt Ausdauereinheiten

Der Kraft-Experte: Nico Airone ist Men’s-Health-Coach; sein Körperfett hält der Hamburger ganzjährig unter 8 Prozent (www.yournxtlvl.de).

"Sie gehen ständig laufen, aber ein Sixpack sieht man trotzdem nicht? Weil Sie ständig laufen gehen. Der Irrglaube, aerobes Training führe zum Waschbrett, ist nach wie vor verbreitet. Bei hochintensivem Krafttraining verbrennen Sie Ihr Körperfett effizienter als in Kardio-Einheiten, gewinnen außerdem Muskeln hinzu, statt sie aufs Spiel zu setzen. Sie setzen so gern ein Bein vors andere? Tun Sie das, aber bitte schnell — in kurzen Sprinteinheiten, etwa 8 x 100 Meter."

>>> Mehr Ausdauer mit Krafttraining

3. Schwere Kniebeugen für Muskelwachstum in den Oberschenkeln

Der Kraft-Experte: Moritz Tellmann, Kraft-Coach und Arzt aus Düsseldorf mit 60-Zentimeter-Oberschenkeln (www.koerperarchitekten.de).

"Wie endlich Ihre Oberschenkel wachsen? Wenn Sie es sauber bewegen können, dann erhöhen Sie Ihr Trainingsgewicht regelmäßig und belasten den Quadrizeps auch mal durch Sätze mit nur einer einzigen Wiederholung — diese dann allerdings mit Maximalgewicht. Fakt ist: Schwere Kniebeugen machen pralle Oberschenkel. Bei der Langhantel-Variante werden am meisten wachstumsstimulierende Hormone ausgeschüttet. Tipp: Gehen Sie zur Erholung spazieren — so fluten Sie die Oberschenkel mit Sauerstoff, Nährstoffen und Elektrolyten. Das optimiert den Stoffwechsel und den Transport sämtlicher Baustoffe zu den Muskeln. Die Kapillarisierung steigt, das nächste Workout fällt Ihnen leichter. Beine brauchen Bewegung. Das liegt in ihrer Natur."

>>> Die effektivsten Übungen für die Beinmuskeln