Regenjacke: Die 5 besten Lightweight-Regenparkas

Der KOOV Parka ist der perfekte Travel-Parka, da er sich dank einer integrierten Tasche platzsparend zusammenfalten und mit einem Travelhandle am Koffer-Griff befestigen lässt. Das 3-lagige Material und die getapten Nähte machen ihn wind- und regendicht und außerdem ist er mit einem sogenannten wasserdichten Aquaguard-Reißverschluss ausgestattet. Die Laser-Cut-Elemente und die magnetischen Knöpfe geben dem Travel-Parka einen coolen innovativen, technischen Look.

Malmö Parka, um 600 € © POC/PR

POC – Malmö Parka

Auf den ersten Blick sieht der Malmö Parka aus wie ein klassischer Friesennerz. Aber weit gefehlt: dieser Mantel ist nicht nur wasserfest, sondern inspiriert von mordernen Bedürfnissen des Pendelns, sind der Schnitt und die Passform des atmungsaktiven Regenmantels speziell für Radfahrer konzipiert. Lädt man sich die App "Poc See Me" runter, lässt sich das Handy in einer kleinen Rückentasche, per drahtloser Steuerung als Rücklicht einsetzen und zeigt beim Abbiegen mit Pfeilen die Richtung an.

Hier gibt es den Malmö Parka

Style-Fazit: Regenparkas gibt es ohne Ende in den Läden. Es lohnt sich aber, wenn du dich etwas umschaust und den perfekten Parka für dich findest. Als coole Streetwear im Alltag, beim Wandern oder auf dem Rad – für alle Bedürfnisse gibt es den richtigen Parka.