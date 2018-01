Abnehm-Tipps: Die 5 besten Tipps, um schnell abzunehmen

Durch das Führen eines Ernährungstagebuchs nimmt man schneller ab, denn: Wer schreibt, isst kontrollierter! Protokollieren Sie sämtliche Mahlzeiten und Getränke samt Uhrzeit, am besten direkt nach dem Essen. Wenn Sie unterwegs sind, notieren Sie alles auf einem Zettel oder im Handy und übertragen es abends in den Plan – eine simple Tabelle auf dem PC genügt. Die Kalorienmenge müssen Sie nur grob erfassen. Tipp: Schreiben Sie stets dazu, warum Sie gegessen haben. Wenn's eher aus Gewohnheit oder Langeweile war und nicht aus echtem Hunger, sollten Sie sich die Kalorien in Zukunft sparen.

Notieren Sie alle Mahlzeiten am Tag in einem Abnehm-Tagebuch

Wer zu wenig schläft, futtert am nächsten Tag mehr © George Rudy / Shutterstock.com

Wer nicht genug schläft, hat am nächsten Tag mehr Hunger. Schuld ist die gestörte Balance zwischen den für Sättigung und Appetit zuständigen Hormonen, die sich bei zu wenig Schlaf zu Gunsten des Hungergefühls verschiebt. In Studien futterten Probanden, die nur 4 Stunden pro Nacht schliefen, 300 Kalorien mehr zum Frühstück als Personen mit 9 Stunden Schlaf. Experte Markus Bremen kennt noch einen Effekt: „Die Fettverbrennung kommt den ganzen Tag über nicht vernünftig in Schwung. Wenn Sie permanent zu wenig schlafen, kann das den Abnehmprozess total blockieren.“

5. Abnehm-Tipp: Bewegen Sie sich

Um 1 Kilo Fett loszuwerden, müssen Sie ein Minus von 7000 Kalorien erwirtschaften. Da kann ein Bewegungsplus im Alltag nicht schaden. Nehmen Sie dazu ruhig wieder den Fahrstuhl. Richtig gelesen! Während der Fahrt führen Sie aber so viele Liegestütze oder Kniebeugen wie möglich aus. Gibt es keinen Lift und nur eine Treppe, springen Sie diese auf einem Bein hoch oder überwinden sie auf allen vieren, wahlweise vor- oder rückwärts. Gehen Sie ständig in einem Tempo, als wollten Sie gerade noch den Bus erreichen. Beim Kauf von Getränkekisten verzichten Sie ab jetzt auf einen Einkaufswagen. Und Ihr Auto wartet, Sie ahnen es, stets am entlegensten Parkplatz auf Sie.

Integrieren Sie diese einfachen Abnehm-Tipps schrittweise in Ihren Alltag – es müssen ja nicht alle auf einmal sein. Doch je konsequenter Sie diese umsetzen, umso schneller werden Sie erste Erfolge auf der Waage verbuchen. Seien Sie sich dabei aber bewusst, dass ein Gewichtsverlust von "nur" 1 bis 2 Kilo in der Woche gesund und völlig ausreichend sind.