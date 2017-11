Sexfilm vs. Realität: Die 5 größten Porno-Lügen

In Pornos geht es meist so richtig zur Sache. Doch wie viel von dem, was da gezeigt wird, klappt auch in Wirklichkeit? Diese 5 extremen Praktiken gibt garantiert nur im Sexfilm

Okay, Sie sind alt genug, um nicht mehr daran zu glauben, dass jede Masseurin Sie verführen will, dass in der Damenumkleide Lesbenpartys abgehen, und dass die bestellte Pizza von der frivolen Lieferservice-Lady gebracht wird. Aber es gibt immer noch genug andere Dinge, die uns in Pornos als authentische Sexpraktiken aufgetischt werden. Diese 5 Dinge sind die größten Porno-Lügen.

Porno-Lüge 1: Die doppelte Penetration ist beliebt

Je ausgefallener die Praktiken, desto besser verkauft sich ein Sexfilm. Der Trend geht zu immer extremeren Darstellungen, selbst, wenn die in der Realität nur schwer oder unmöglich sind. Eine Untersuchung der University of Arkansas in den USA fand heraus, dass in jedem fünften Pornofilm Szenen mit doppelter Penetration (auch Sandwich genannt) enthalten sind. In einer weiterführenden Studie erwiesen die Forscher allerdings, dass im echten Leben nur 3 Prozent aller Männer und 1 Prozent der Frauen die doppelte Penetration je praktiziert haben.

