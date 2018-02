Frühstücksfehler: Diese 5 Lebensmittel sind echte No-Gos beim Frühstück

Baguette, Toast und andere Weißmehlprodukte liefern nur kurzfristige Energie, die aber schnell verpufft. © 4-PM-production / Shutterstock.com

Der Grund: Weizenprodukte liefern lediglich kurzkettige Kohlenhydrate. Und die sind in Nullkommanichts in ihre Einzelbestandteile (Glukose) zerlegt und wandern alle auf einmal ins Blut. Kurzfristig fühlt sich das wie ein Energiehoch an. Einige Zeit später ist das Hochgefühl aber auch schon verpufft. Ihr Blutzuckerspiegel fällt in den Keller und Sie stürzen in ein Hungerloch – obwohl Sie doch gerade erst gefrühstückt haben. Und kalorienmäßig schaufeln Sie sich mit Brötchen, Toast & Co. auch einiges drauf – ohne Mehrwert für den Körper, denn helle Mehle enthalten kaum noch Vitamine und Mineralstoffe.

Verzichten müssen Sie auf Brötchen aber trotzdem nicht. Doch statt zur hellen Variante zu greifen, ersetzen Sie diese einfach durch Brötchen aus Vollkornmehl. Die sättigen länger, besser und sind neben den hochwertigen Kohlenhydraten reich an gesunden Nährstoffen. In Kombination mit einem Ei, etwas körnigem Frischkäse, Avocado oder einer Scheibe Lachs ein mehr als gelungenes Sonntagsfrühstück.

2. Fertigmüsli und Cerealien

Viele Müslis und Cerealien aus dem Supermarkt sind versteckte Zucker- und Kalorienbomben. Ganz egal, was vorne drauf steht: Lassen Sie sich von Slogans wie "mit Vollkornflocken" oder "besonders hoher Fruchtanteil" nicht täuschen. Der Blick auf die Zutatenliste ist bei den Fertigflocken unerlässlich. Ganz weit oben steht meist Zucker. Dass das nicht gesund ist, müssen wir Ihnen nicht erzählen. Für Ihren Körper sind es nichts weiter als leere Kalorien. Und zwar eine ganze Menge. Zusätzlich ist Zucker der Grund für Heißhungerattacken. Auch ein paar Apfelstückchen können da nichts mehr rausreißen. Denn meist ist die Menge an Frucht so gering, dass Sie die Vitamine vergeblich suchen.

Die bessere Variante: Mischen Sie sich Ihr Müsli selber. So behalten Sie ganz genau im Blick, was wirklich drinsteckt. Als Basis eignen sich Hafer- Dinkel- oder Sojaflocken, die Sie mit Nüssen, Kernen und Samen mischen. Für eine natürliche Süße mischen Sie noch ein paar Trockenfrüchte unter.

3. Süßes Gebäck

Auf dem Weg ins Büro noch schnell ein süßes Stückchen zum Frühstück? Fatal. Croissants, Berliner und Donuts stehen nämlich definitiv auf der Abschussliste.