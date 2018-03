Das hätten Sie nicht tun sollen

Seien Sie vorsichtig mit der Liebe, denn es gibt 7 Todsünden, die keine Partnerschaft überlebt. Gut, dass wir Sie noch einmal daran erinnern. Bevor es zu spät ist

Wir alle machen Fehler. Mit unterschiedlichen Konsequenzen. Mal genügt eine Entschuldigung, und die Sache ist gegessen. Mal fällt der Lapsus überhaupt nicht auf.

Anders verhält es sich mit den sieben Todsünden der Liebe. Wer die begeht, bringt sein Glück in Gefahr. Doch hier kommt schon die himmlische Hilfe von Men’s Health.

Und so höret die Stimme der Weisheit und was sie Euch zu sagen hat. Denn wir berichten Euch von den schrecklichen Missetaten wider die Liebe, erklären ihre teuflische Wirkung, heben warnend den Zeigefinger, auf dass die Vermeidung derselben allen in Fleisch und Blut übergehe.

So könnt Ihr nunmehr die verhängnisvollen Verfehlungen auch an anderen erkennen und warnen, wenn Ihr seht, dass Eure Brüder dort sind, wo Ihr nicht mehr seid, nämlich am Anfang vom Ende.