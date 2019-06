Die 9 besten Tipps gegen den Blähbauch

Ein aufgeblähter Bauch sorgt für unschöne Geräusche, Gerüche und Schmerzen – und lässt dein Sixpack wie eine Wampe wirken. So vertreibst du überschüssige Luft aus deinem Bauch

Sixpack-Check am Morgen: alles tiptop. Doch schon nach dem Mittag wölbt sich unter deinem T-Shirt eine luftgefüllte Kugel hervor. Dein Bauch fühlt sich an wie ein aufgeblasener Luftballon kurz vor dem Zerplatzen. Das passiert dir öfter mal? Dann solltest du dringend diese 9 Tipps einmal ausprobieren.

Wovon bekommt man einen Blähbauch?

Nach dem Essen bilden sich Gase im Darm. Sie entstehen, wenn die Nahrungsmittel verdaut und in ihre einzelnen Bestandteile aufgespalten werden. Ein großer Teil der Luft gelangt über den Blutkreislauf wieder in die Lunge und wird wieder ausgeatmet. Doch manchmal ist der Bauch so aufgebläht, dass der Rücktransport über das Blut nicht ausreicht. Es gibt verschieden Ursachen, die zu einem Blähbauch führen können. Falsche Ernährung, Unverträglichkeiten und Stress gehören dazu. Um herauszufinden, welche Ursache bei dir vorliegt, solltest du diese Tipps gegen überschüssige Luft im Bauch ausprobieren. Meist genügt es schon, den Lebensstil und die täglichen Gewohnheiten nur ein wenig zu ändern, um den Blähbauch zu verhindern.

>>> Das hilft bei peinlichen Körpergeräuschen

Wie vermeidet man einen Blähbauch?

Hier kommen die 9 effektivsten Tipps gegen den aufgeblähten Bauch.

1. Notiere dir deine Ernährungsgewohnheiten: Ein erster Schritt, um den Ursachen auf die Spur zu kommen, ist ein Ernährungstagebuch. Führe über einen längeren Zeitraum (am besten mehrere Wochen) Buch darüber, was du isst und welche Beschwerden im Laufe des Tages eintreten – ganz klassisch in einem Notizheft oder mit einer App. Verdächtige Lebensmittel lassen sich so leichter erkennen. Hast du eine persönliche Liste an aufblähenden Produkten identifiziert, lass diese gezielt weg. Der Blähbauch verschwindet? Bingo! Nun schau genauer hin: Sind es überwiegend Milchprodukte? Dann verträgst du Laktose vielleicht nicht so gut. Zeige die Liste beim nächsten Arztbesuch deinem Doktor und lass dich sich auf Allergien und Unverträglichkeiten testen.