Punkten beim Date: Die Anti-Korb-Taktik

Wie Sie die Blicke Ihrer Traumfrau auf sich lenken. Unsere Expertin Carina Schmidt verrät Ihnen todsichere Tipps

Das Herz ist einsam, die Suche mühsam. Wenn meine Single-Freundinnen und ich uns zum Flirten unter das Volk mischen wollen, landen wir meistens in hippen, lauten Bars, voll mit Männern, die das Gleiche im Sinn haben. Alles könnte so einfach sein – ist es aber nicht. Wir stehen mit unseren Cocktails in einer Ecke und versuchen, in einem Meer aus Sportswear und Gelfrisuren einen hübschen – und irgendwie besonderen – Typen zu orten. Das hat nichts mit Schüchternheit zu tun.

Wir wollen nicht irgendeinen dieser aufgebrezelten Burschen, sondern den mit dem gewissen Etwas. Jemanden, der uns im positiven Sinne ins Auge fällt. Dabei suchen wir nicht notwendigerweise nach dem, was Sie denken. Klar, ein nettes Lächeln und ein moderner Haarschnitt sind Hingucker – aber das ist zu oberflächlich, um sich gleich darauf zu stürzen. Wir halten Ausschau nach Eigenschaften, die uns nicht nur unseren Kopf verdrehen, sondern die uns außerdem in Bewegung setzen und hallo sagen lassen.