Paleo Lifestyle: 7 Dinge, die Sie sicher noch nicht über die Paleo-Lebensweise wussten

Paleo ist mehr als nur ein Diät-Trend – dahinter verbringt sich ein ganzer Lifestyle, der Stoffwechsel, Immunsystem und Verdauung optimieren und so die Gesundheit ganzheitlich verbessern soll

Wir waren für Sie auf der Paleo Convention, Europas größter Messe für den Paleo-Lifestyle, um herauszufinden, was außer Steinzeit-Vergleichen und Getreideverzicht noch hinter dem Cavemen-Lifestyle steckt und haben festgestellt: eine ganze Menge!

Der Begriff Paleo ist eine Kurzform von Paläolithikum, der Altsteinzeit. Paleoaner orientieren sich in ihrem Lebensstil also am Steinzeitmenschen und seiner natürlichen, „artgerechten“ Lebensweise. Dabei werden Biorhythmen und Umwelteinflüsse, aber auch Wechselwirkungen zwischen Bewegung, Ernährung, Verdauung, Schlaf und Stress werden berücksichtigt, um das genetische Potential voll auszuschöpfen. Dadurch entsteht ein komplexes, ganzheitliches Verständnis von Gesundheit.

Wer immer noch glaubt, beim Paleo-Trend ginge es nur darum, auf Milch, Zucker und Getreide zu verzichten, wird von den folgenden 7 Bestandteilen der Paleo-Lebensweise überrascht sein: