Biersorten: Das sind die beliebtesten Biere aus den 32 WM-Nationen

10. Australien: Victoria Bitter Die legendären Werbespots haben das Bitterbier aus Down Under zu einem der meist verkauften Biere des Landes gemacht. Ein typisches Lagerbier, leicht, mild und süffig mit dezentem Hopfengeschmack. Ein feines Bier, finden wir.

8. Marokko: Casablanca Obwohl rund 99 Prozent der Marokkaner muslimisch sind und kein Bier trinken dürfen, produzieren 3 Brauereien zusammen 750.000 Hektoliter Bier im Jahr. Hopfen und Malz werden in Deutschland eingekauft. Wie schmeckt uns das? Ganz okay. Ein klares, goldgelbes Lager mit einer durchschnittlichen Schaumkrone und herbem Geruch.

Beliebte Biere aus Belgien, Frankreich, Ägypten und Argentinien © PR

13. Ägypten: Pharaonenbier

Wussten Sie, dass in Ägypten schon seit etwa 6000 Jahren Bier gebraut wird? Neben gemälzten Getreidesorten wie Gerste, Hirse und Dinkel, landen dort auch Datteln, Feigen, Zitrusfrüchte und Gewürze wie Zimt, Nelken und Ingwer im Braukessel. Wir finden: ganz schön gewöhnungsbedürftig dieses Pharaonenbier!

14. Argentinien: Quilmes

Ein deutscher Auswanderer hat 1888 die Brauerei in der argentinischen Stadt Quilmes gegründet. Der wässrig-milde Geschmack kann uns nur leider nicht überzeugen.

15. Iran: Delster Light (alkoholfrei)

Obwohl es viele Hinweise darauf gibt, dass Bier im Persischen Reich über lange Zeit getrunken wurde, gelten Herstellung, Besitz und Vertrieb von alkoholischen Getränken seit der iranischen Revolution von 1979 als illegal. Alkoholfreies Bier hingegen ist nach islamischen Recht okay. Schmeckt aber auch nur okay.

>>> Bier selber brauen – so geht's

16. Japan: Asahi

Das wohl berühmteste japanische Bier ist ein süffiges, mildes Lagerbier mit feinem Schaum und blumigen Duft, im Vergleich zu europäischen Sorten hat es aber recht wenig Eigengeschmack.

17. Korea Republik: Hite Ice Point

Ein eher zurückhaltendes Bier mit kleiner Schaumkrone und mildem Geschmack, der wohl auf die Zugabe von regionalem Reis und Mais bei der Herstellung zurückzuführen ist.

18. Deutschland: Krombacher Pils

Das meistgetrunkene Bier in Deutschland ist gerade zur Fußballsaison sehr beliebt. Wen wundert’s? Schließlich wird der Werbespot während des Spiels bestimmt ein Dutzend Mal ausgestrahlt. Und schon beim Einschenken legt das Pils einen traumhaften Auftritt hin: Die glänzende, goldgelbe Farbe und eine üppige, feste Schaumkrone machen Eindruck. Im Geschmack kommt das Malz mit seinen leicht kernigen Noten super zur Geltung, für eine angenehme Bittere sorgt der Hopfen. Immer wieder ein Genuss.

>>> Die Superstars der WM 2018

19. Spanien: Cruzcampo

Bis zu den frühen 50er Jahren hielt sich der Bierkonsum in Spanien ziemlich in Grenzen. Heute wird dort mehr Bier getrunken als in den anderen Ländern im Mittelmeerraum, am liebsten das Cruzcampo aus Sevilla. Schmeckt würzig, leicht herb und angenehm prickelnd.