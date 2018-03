Wissen für Biker: Die besten Bücher für Motorradfahrer

Lesenswertes rund um das Motorrad: Wir stellen die besten Bücher für Biker vor

Motorrad – Technik pur



Funktion – Konstruktion – Fahrwerk

Der Autor Gaetano Cocco erklärt im ersten Teil seines Buches die physikalischen Grundlagen des Motorradfahrens. Wie hält eine Maschine das Gleichgewicht, welche Kräfte wirken beim Kurvenfahren und welche beim Geradeausfahren? Im zweiten Teil des Buches verrät Cocco den Lesern die Geheimnisse von Motor und Fahrwerk und wie beide ausgelegt sein müssen, um optimal in das Gesamtkonzept der Maschine zu passen. Erschienen im Motorbuch Verlag, 26 Euro.



Das Schrauber Handbuch

Warum springt meine Maschine nicht an? Wie mache ich im Notfall eigentlich eine Vollbremsung? Diese und andere Fragen werden ausführlich im „Schrauber Handbuch – Technik – Wartung – Instandsetzung“ von B. L. Nepomuck und U. Janneck beantwortet. Das Buch ist im Delius Klasing Verlag erschienen und kostet 22,90 Euro.



Das große Motorrad Praxishandbuch

Wollten Sie nicht schon immer alles über Geschichte und Technik, Pflege und Wartung, Fahrphysik und Fahrpraxis erfahren? Dann sind Sie mit dem „Grossen Motorrad Praxishandbuch“ (Delius Klasing, Edition Moby Dick, 29,90 Euro) von Ralf Heinsohn bestens bedient. Neuen und alten Windgesichtern gibt der Autor einen Überblick über alle Facetten des Motorradfahrens, versehen mit Warnungen für Gefahren, Hinweisen auf praxisrelevanten Erfahrungen und Anleitungen zum Selbermachen.



Die obere Hälfte des Motorrades



Über die Einheit von Fahrer und Maschine

Universitätsprofessor Bernt Spiegel, selbst leidenschaftlicher Motorradfahrer, beleuchtet das Biken aus Sicht der Verhaltensforschung und gibt wertvolle Tipps für das Fahrtraining. Erschienen im Motorbuch Verlag, 22 Euro.



Motorrad Restaurierung

Sie wollen die alte NSU Ihres Großvaters restaurieren? Mit dem Buch „Motorrad Restaurierung“ von Jürgen Nöll (erschienen im Heel-Verlag, 25,50 Euro) gelingt es Ihnen. Vom Kauf einer alten Maschine, über die Instandsetzung sämtlicher Baugruppen bis zur Lackierung, erklärt Jürgen Nöll in Wort und Bild die einzelnen Schritte. Zusätzlich gibt es jede Menge Profi-Tipps und Warnungen vor teuren Fehlern. Für angehende Restauratoren ein absolutes Muss.



Zum Schmunzeln und Schmökern:



Das Biker-Kult Buch

Humorvolles Grundwissen für Biker und solche, die es werden wollen. Von Klaus. H. Bayer und Falko Honnen, erschienen im Tomus Verlag, München, 10,80 Euro.



Motorrad fahren...ist die Kunst, mit kühlem Kopf auf einem heißen Ofen voll abzufahren.

Ein fröhliches Wörterbuch für Motorradfahrer von Dorothea Jokutsch und Peter Ruge. Tomus Verlag, München, 10,80 Euro.



Über die Leidenschaft, ein Motorrad zu fahren

Eine poetische Liebeserklärung über das Motorradfahren von Melissa Pierson, Piper Verlag, 8,90 Euro.



Viel Spaß bei Motorradfahren

Cartoons über Motorradfahrer und ihre größte Leidenschaft von Thomas Weyh, Lappan Verlag, 6 Euro.



Interessantes Wissen über Motorrad-Fahrer:





13 Prozent aller Motorradfahrer verdienen mehr als 2500 Euro netto.

1 Prozent aller Motorradfahrer fährt mehr als 20.000 Kilometer im Jahr.

27 Prozent aller Motorradfahrer fahren ihr Motorrad nur am Wochenende.

49 Prozent aller Motorradfahrer fühlen sich auf ihrem Motorrad naturverbunden.

31 Prozent empfinden sich und die Maschine als Einheit.

Nur 9 Prozent aller Motorradfahrer würden eine Vorführmaschine kaufen.



