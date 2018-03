Inhalt: An der US-Westküste trainieren Arnold Schwarzenegger und Freunde lachend unter der Sonne Kaliforniens, während Lou Ferrigno von seinem Vater im trüben New York zum Training angestachelt wird. Das Ziel der Männer: die Wettbewerbe Mr. Olympia und Mr. Universum 1975 in Pretoria, Südafrika. Das Doku-Drama hat sich über die Jahrzehnte nicht nur unter Bodybuildern zum Kultfilm entwickelt.

2. Bigger, Stronger, Faster* (2008)

Inhalt: Drei Brüder versuchen ihren Amerikanischen Traum zu verwirklichen: "I wanted to be Arnold, I wanted to be Sylvester Stallone." Aber mit welchen Mitteln? Die Dokumentation legt den Finger in die Wunde und offenbart die Schattenseite des Bodybuildings: "Steroids are as American as apple pie" (Steroide sind so amerikanisch wie Apfelkuchen).

Für wen geeignet? Für all jene, die auch das Hirn als Muskel begreifen. "Sculpt your whole body"(Forme deinen ganzen Körper). Oder wie Großbritanniens erfolgreichster Bodybuilder Dorian Yates einst über sein Steroidgebrauch sagte: "My sperm levels were nearly non-existent" (Mein Sperma-Level war fast nicht vorhanden).

>>> Gepimpt oder gepumpt?: So beschleunigen Hollywood-Stars ihren Muskelzuwachs