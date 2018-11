Game-Highlights: Das sind die besten Spiele 2018

Was hat das Jahr bislang an guten Games hervorgebracht? Wir haben für Sie fleißig gedaddelt. Hier sind unsere Spiele-Highlights 2018 für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch

Die besten Spiele 2018: Detroit: Become Human

Exklusiv für PS4. Preis: um 60 Euro

Entwickler Quantic Dream, die Macher von „Fahrenheit“, „Heavy Rain“ und „Beyond: Two Souls“, haben mittlerweile ein gutes Händchen für storygetragene, cineastische und intensive Geschichten bewiesen. Mit dem PS4-Exklusivtitel „Detroit: Become Human“ von Sony Interactive Entertainment soll die Messlatte nun noch ein Stück weiter angehoben werden.

Das Spiel sieht sich als interaktiver Noir-Thriller, der die Frage aufwirft, was es bedeutet, Mensch zu sein. Sind wir Menschen, weil wir so geboren wurden? Weil wir ein Selbstbewusstsein haben? Oder weil wir Gefühle haben? Ähnlich wie in „Terminator“ oder „I, Robot“ entwickeln in „Detroit: Become Human“ Androiden in naher Zukunft plötzlich ein lebendiges Verhalten – mit all den Merkmalen, die uns Menschen eigentlich ausmachen.

Wir schlüpfen abwechselnd in die Rolle von drei humanoiden Androiden, die eben genau diese Veränderung erfahren: Spezialermittler Connor, Hausmädchen Kara und Altenpfleger Markus. Der Clou: Wie sich ihre Geschichte bis zum Finale zusammenspinnt, steuern allein wir über unsere Entscheidungen und unser Verhalten. Welche geheimen Story-Wege es dabei zu entdecken gibt, zeigt uns ein jederzeit abrufbares Diagramm in den insgesamt 32 Kapiteln, die sich durch die Bank weg sehr packend inszenieren. Das funktioniert vor allem über den Dreh, dass wir im Grunde selbst durch unser Handeln den Maschinen Menschlichkeit einhauchen – und ständig vor die Frage gestellt werden, wie sich die Situation entwickeln soll.

Das geschieht allerdings nicht immer so, wie wir es wollen. Besonders Action-Sequenzen entscheiden wir häufig über Quick-Time-Events. Wer etwa einen Kampf gewinnen will, das Drücken der geforderten Tasten allerdings überwiegend verpatzt, muss fortan mit der Konsequenz leben. Eine Speicherfunktion gibt’s nämlich nicht – und das ist auch richtig so!

Durch die komplexe Story, die vielen Handlungswege und mehrere mögliche Enden ist der Wiederspielwert ziemlich hoch. Wer alles ausreizt und auf jedes Detail achtet, kann beim ersten Durchspielen gerne mal 40 Stunden lang bestens unterhalten werden.

Fazit: „Detroit: Become Human“ spielt sich wie ein guter Hollywood-Streifen. Die große Entscheidungsfreiheit, die uns dabei an die Hand gegeben wird, bringt das Erlebnis allerdings auf eine persönliche Ebene. Lange ist’s her, seitdem wir allein durch die Handlung so intensiv und emotional gefesselt wurden.