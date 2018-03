Enthaarung: Die besten Methoden für glatte Männerhaut

Körperhaar an der Wurzel entfernen: Waxing

Heiße Angelegenheit im Kosmetik-Studio! Mittlerweile gibt es sogar reine Waxing-Studios (z.B. Wax in the City). Dort wird eine warme Wachspaste auf dem Körper verteilt und nach dem Erkalten mitsamt Haaren ruckartig gegen die Haarwuchsrichtung abgezogen – tut anfangs noch weh, doch mit der Zeit gewöhnt man sich an den Schmerz. Je nach Körperpartie liegt der Preis pro Behandlung zwischen 20 und 80 Euro.