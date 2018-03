Insektenabwehr: Die besten Methoden gegen Mücken

Tipp : Kleben Sie den Lichtsensor einfach zu, dann ist für das Gerät immer Nacht. Von unserem Experten wurden sie mit der Punktzahl 0 ausgezeichnet, haben also fast keine Wirkung.

Nachteile : Zum Einen ist die Wirksamkeit fraglich, weil die Mücken teilweise sogar auf den Geräten landen. Der Piepton macht Ihnen offenbar nicht aus. Ganz im Gegenteil zu Kindern und geräuschempfindlichen Personen, die das Dauerpiepen nerven könnte. Zum Anderen ist das Gerät beispielsweise nicht mit zum Campen geeignet, da es permanent Strom braucht. Weiterer Nachteil: Der Piepser funktioniert nur in Dunkelheit oder Dämmerung.

Mückenpiepser funktionieren mittels Hochfrequenz-Schallwellen. Diese Schallwellen sollen begatteten Weibchen, die Blut für die Versorgung ihrer Eier brauchen, die Piepser des Männchens vorgaukeln. Weibchen meiden diesen Ton, weil sie mit den Männchen nichts mehr zu tun haben wollen – in der Theorie. Für etwa sieben Euro erhalten Sie ein Gerät von Lifetime mit drei Frequenzbereichen. Von unserem Experten Dr. N. Becker erhält der Dauerpiepser leider keinen Punkt.

Mückenarmband von Bugslock für zirka fünf Euro © PR

Platz 9:

Mücken-Armbänder sondern einen Duft ab, der Mücken vertreibt. Sie sind einfach anzubringen und auch für Kinder geeignet. Das Armband ist in der Größe verstellbar Armband und passt an jedes Handgelenk. Mücken-Armbänder sind vollkommen umweltfreundlich, da sie keine chemischen Zusatzstoffe enthalten. Leider schaden sie auch nicht den Mücken: die Wirkung ist gleich null – genau wie die Bewertung unseres Experten. Armbänder beispielsweise von Bugslock sind erhältlich in jeder Apotheke (PZN 0025744) oder bei ausgesuchten Einzelhändlern für zirka fünf Euro. Die Wirkdauer beträgt 240 Stunden.