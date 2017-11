Die 11 besten Netflix-Filme für Paare

Hier sind die 11 besten Filme auf Netflix, die ihm und ihr gefallen



Deshalb gut geeignet für Pärchen : Hier gibt es für jeden etwas zu holen, denn die liebe Familie steht im Fokus. Und zwar inklusiver all ihrer (für den Zuschauer amüsanten) Schattenseiten: Streitereien am Kaffeetisch, Wutausbrüche, Neurosen und zynische Kommentare, die verteilt werden wie Geschenke zu Weihnachten. Kurzum: ein gelungener Abend.

Inhalt *: Zwischen drei erwachsenen Geschwistern in New York florieren im Umgang mit ihrem kratzbürstigen Vater, einem Kunstprofessor, Missgunst und Rivalität.

“Big Fish – Der Zauber, der ein Leben zur Legende macht” (2003)

Mit Ewan McGregor, Albert Finney, Billy Crudup, Jessica Lange, Marion Cotillard, Steve Buscemi, Helena Bonham Carter, Danny DeVito.

Regie: Tim Burton ("Edward mit den Scherenhänden", "Beetlejuice", "Batman", "Sleepy Hollow")

Inhalt: Um mehr über seinen sterbenden Vater herauszufinden, blickt der Journalist William Bloom hinter dessen Fassade lebenslanger Lügen epischen Ausmaßes.

Deshalb gut geeignet für Pärchen: Sie konnten als Kind von den irrsinnigen Abenteuergeschichten Ihres Vaters nie genug bekommen oder haben sich immer so einen legendären Geschichtenerzähler in Ihrer Familie gewünscht? Nun, das ist Ihre Chance. Hier dürfen sie diese Zeit gemeinsam als Pärchen erleben. Albert Finneys Charakter erzählt seine Lebensgeschichte so charmant prahlerisch, dass auch Sie, als Erwachsene, wieder an Riesen, Hexen und fantastische Fische glauben möchten. Sollten Sie und ihr Partner momentan emotionale Spannungen durchleben – diese Liebesgeschichte lässt jeden zwischenmenschlichen Groll mindestens bis zum nächsten Morgen vergessen.

via GIPHY