Tipps für Gourmets: Die besten Rezepte mit den besten Lebensmitteln

Die Men's-Health-Redaktion verrät Ihnen die besten Lebensmittel. Da dürfen natürlich auch die besten Rezepte nicht fehlen

Weintrauben, Pilze, Süßkartoffeln, Pute, Brokkoli und Nüsse haben etwas gemeinsam. Lachs, Käse, Beeren, Gemüse und Rindfleisch reihen sich auch noch mit ein.

Sie bilden die Crème de la Crème der Lebensmittel und eignen sich vorzüglich, um den ein oder anderen Gaumenschmaus zuzubereiten. Wie wäre es zum Beispiel mit einem gefüllten French Toast? Der enthält Käse für stabile Knochen. Walnüsse sind auch drin, die machen Lust auf Sex...

Zutaten (für vier Scheiben)

225 g fettarmer Frischkäse

1/2 Tasse Orangenmarmelade

1/2 Tasse zerhackte Walnüsse

4 Scheiben Weißbrot (zirka 3 cm dick)

1 1/2 Tassen Milch

4 Eier (2 ganz + 2 Eiweiß)

2 TL Vanillezucker

etwas Honig

etwas Fett (zum Beispiel Butter)

Und so geht’s

Vermischen Sie den Frischkäse, die Marmelade und die Nüsse in einer Schüssel. Entfernen Sie die Rinde von den Weißbrotscheiben und schneiden Sie diese quer ein, so dass Taschen aus ihnen werden. Füllen Sie die Taschen jeweils mit zwei Esslöffeln der Käsemischung. Danach verquirlen Sie Milch, Eier und Vanillezucker, legen die Brotscheiben kurz in die Milchmischung. Anschließend direkt in die heiße Pfanne geben. Die Scheiben werden von beiden Seiten mit nur wenig Fett braun gebacken. Auf die Teller legen und mit ein wenig Honig übergießen. Heiß servieren.