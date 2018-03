Schneespaß abseits von Ski und Board: Die besten Schneemobile

Für erfahrene Skifahrer oder Biker in etwa zwei Stunden zu erlernen. Füße stehen in den Beinschlaufen. Körpergewicht wie beim Skifahren verlagern. Für Richtungs änderungen nutzt man den Lenker, gleichzeitig mit den Beinen das Heck ausdriften.

Draufsetzen, Gleitschuhe an die Füße, Hände an die Sitzfläche und los. Steuern durch Gewichtsverlagerung. Wichtig: Immer schön in Rücklage bleiben, sonst funktioniert die Steuerung nicht und man produziert serienweise Abflüge.

Wo geht es?

Fahren mit Schlepp- und Sessellift kein Problem. Skifoxverleih z.B. in Schruns, Serfaus, Sölden, Saalbach, Nassfeld

Fahrt mit Schlepp- und Sesselliften möglich. Bike-Verleih z.B. in Serfaus, Oberstdorf, Nassfeld, Ehrwald, Obertauern, Zell am See, Schruns, Arosa