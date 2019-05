Game-Highlights: Das sind die besten Spiele 2019 – bis jetzt

Was hat das Jahr bislang an guten Games hervorgebracht? Wir haben für Sie fleißig gedaddelt. Hier sind unsere Spiele-Highlights 2019 für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch

Die besten Spiele 2019: Days Gone

Exklusiv für PS4. Preis: knapp 60 Euro

Bestellen: Days Gone bei amazon.de

Worum geht es in Days Gone?

Ach komm, schon wieder ein Zombie-Game? Zugegeben, das Szenario von "Days Gone" von Sony Interactive Entertainment könnte abgelutschter kaum sein: Nach einer weltweiten Pandemie hat sich die Menschheit größtenteils in seelenlose Zombies verwandelt. Die im Spiel "Freaker" genannten Bestien streifen quer durchs Land und greifen alles an, was nach Mensch riecht. Auch im US-Bundesstaat Oregon breiten sich die wandelnden Leichen aus, allerdings hat dort der Biker Deacon St. John noch eine Rechnung mit ihnen offen. Er zählt zu den wenigen Überlebenden der Katastrophe und wird von der Frage geplagt, was genau mit seiner Frau passiert ist, die er am Tag des Ausbruchs alleine in einen Rettungshelikopter setzte. Wahrscheinlich haben sie die Freaker zerfetzt. Das reicht aus, um es ihnen gleichzutun.

Klingt nicht sonderlich originell. Und trotzdem schafft es Entwickler Bend Studio, dem Endzeit-Survivalspiel einen besonderen Charme einzuverleiben. Zum einen ist Deacon eine verdammt coole Biker-Sau. Mit seinem aufgepimpten Motorrad cruist er, gemeinsam mit seinem langjährigen Kumpel Boozer, wie ein Nomade durchs Land und nimmt Kopfgeldaufträge von den wenigen Siedlungen an, die noch nicht überrannt wurden. Das wohl größte Highlight des Spiels ist allerdings die Welt an sich – und die allgegenwärtige Gefahr, die sich in ihr verbirgt. Neben den Freakern haben es nämlich auch Wölfe, Bären und marodierende Banden auf uns abgesehen. Kurz gesagt: Eigentlich will uns irgendwie alles und jeder entweder anbeißen, anschießen oder anspringen. Days Gone schafft es gar meisterhaft, eine enorm bedrückende Bedrohung aufrecht zu erhalten, die stets präsent ist. Jeder Beutezug, jeder Angriff und sogar jede Flucht wollen gut überlegt und geplant sein.

>>> Da sind die besten Spiele 2018

Review von Days Gone: Zombie-Horden wie in World War Z

Das wohl größte Muffensausen kommt allerdings auf, wenn Deacon auf eine der riesigen und extrem gefährlichen Horden trifft, die quer durchs Land streifen und in ihrem Verhalten stark an den Brad-Pitt-Film "World War Z" erinnern. Wurden wir erst einmal unvorbereitet gesehen, ist es eigentlich schon zu spät. Dann hilft nur noch ein beherzter Sprung aufs Bike und Bleifuß über Stock und Stein. Umso befriedigender ist es, wenn wir eine auslöschen können, um ein wenig mehr Ruhe in der Gegend zu haben. Dazu sind allerdings eine ausgeklügelte Taktik und viel Vorbereitung nötig. Vor allem gegen Ende des Spiels, wenn wir auf Horden treffen, die aus mehreren hundert Zombies bestehen.

Ähnlich beeindruckend zeigt sich die Landschaft. Sie ist so malerisch schön und abwechslungsreich gestaltet, dass wir uns oft dabei erwischen, statt über die komfortable Schnellreise-Funktion die Strecke lieber selbst auf dem Bike zu fahren. Etwas nervig ist allerdings die Beschaffung von Sprit: Für jede Fahrt muss abgeschätzt werden, ob die Tankfüllung reichen wird. Denn tut sie das nicht, muss geschoben oder nach einem Benzinkanister in der Umgebung gesucht werden. Im späteren Verlauf gibt’s zwar immer größere Tanks, denn das Bike kann mit der Zeit immer mehr aufgewertet werden, lästig bleibt’s aber trotzdem.

Days Gone baut schnell mehrere Handlungsstränge auf, die parallel zueinander verlaufen. Einige tolle Geschichten und Missionen sind dabei. Große Überraschungen, Wendungen oder (emotionale) Momente, die im Gedächtnis bleiben, fehlen aber größtenteils. Über die Story kann uns das Spiel, im Gegensatz zur Spielwelt, nie so wirklich fest in seinen Bann ziehen. Hier hätte sich der Entwickler besser auf wenige, dafür intensivere Geschichten konzentrieren sollen.

Fazit: eine verdammt gute Zombie-Show

Große Exklusivtitel für Sonys PlayStation sind eigentlich immer Pflicht. Für Days Gone gilt das gleiche Credo. Biker Deacon liefert eine verdammt gute Show ab. Das Zombie-Metzeln, die beeindruckende Spielwelt und das Herumcruisen in ihr machen großen Spaß. Nur die Story bleibt ein wenig auf der Strecke, wodurch es das Spiel nicht ganz in den Olymp der Meisterwerke wie "The Last of Us" oder "Horizon: Zero Dawn" schafft. Wer vom Zombie-Setting also noch nicht genug hat, sollte sich unbedingt aufs Bike schwingen!