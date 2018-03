Wenn der Berg ruft: Die besten Trekkingtouren in aller Welt

Sie lieben Berge und lange Wanderungen? Wir machen Ihnen Trekkingvorschläge für kleine Hügel und große Berge

Hochtouren mit Lawinen, Kälte und dünner Luft – Genusstouren durch neuseeländische Berglandschaft oder gemütliche Wanderungen um alpine Bergseen: Für jeden Freiluftfan gibt es passende Urlaube. Von Wellness bis Abenteuer haben wir die besten Outdoor-Tipps für Sie zusammengestellt.

Wellness- und Action-Urlaub

Durch die Wüste wandern oder den Mount Everest besteigen ist nicht Ihr Ding? Sie sind zwar fit, wollen sich aber vor allem eins: Entspannung! Für Sie sind Halb- oder Ganztagestouren ideal, die Sie von einem Basislager – z. B. ein Sport- und Wellnesshotel – unternehmen können.

Bestens dafür geeignet sind größere Fremdenverkehrsorte in attraktiven Wandergebieten, die über ein gut ausgeschildertes Wegenetz verfügen und Routenvorschläge bieten – vom kurzen Spaziergang bis zur Tagestour mit Liftunterstützung. Dort werden auch andere Action-Sportarten angeboten, so dass garantiert keine Langeweile aufkommt – wie ein Schnupperkurs im Inline­skating, eine Einführung ins Klettern an der Kletterwand, ein Tandemflug mit dem Gleitschirm, Schnupperausflüge Can­yoning oder Mountainbiking.