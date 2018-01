Mentale Stärke: 11 Tricks für innere Stärke im Sport und Wettkampf

Schreiben Sie sich einen Trainingsplan und haken Sie den jeweils absolvierten Teil nach jedem Training ab – das treibt Sie an. Wichtig: "Je konkreter der Plan, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass Sie ihn umsetzen", erklärt Experte Kleinert. Es muss alles passen, sowohl inhaltlich (was genau machen Sie, wie sieht der Plan im Detail aus?) als auch zeitlich (an welchen Tagen, zu welchen Uhrzeiten und wie lange trainieren Sie?) und organisatorisch (mit wem trainieren Sie, was nehmen Sie mit, wann packen Sie Ihre Sporttasche, was essen Sie vorher, währenddessen und nachher?).

Das Gefühl der Anspannung vor einem Wettkampf, dieses Kribbeln, die nervöse Vorfreude motiviert total, pusht zu Höchstleistungen. Machen Sie sich diesen Motivations-Booster auch in Ihrem Trainingsalltag zu Nutze. Das Erregungsniveau, das Sie im Training anstreben, sollte sich nicht von dem im Wettkampf unterscheiden. Trainieren Sie deshalb immer wieder unter Wettkampfbedingungen, um die Anspannung und die Motivation durchgängig hochzuhalten. Schwimmen Sie beispielsweise im Wettkampfbecken oder laufen Sie just die Runde, auf der Sie auch beim Event antreten, zur wettkampfüblichen Uhrzeit, gegen Gegner, bei unterschiedlichen Wetterbedingungen.

Koppeln Sie Ihr Vorhaben, Sport zu treiben, mit Gewohnheiten – so fällt es Ihnen auf Dauer leichter, Sport in Ihren Alltag zu integrieren. Planen Sie Ihr Training so, dass es realistisch umsetzbar ist und nicht vollkommen konträr zu Ihrem Lebensalltag abläuft. Kleinert rät: "Verlinken Sie Ihr Sporttreiben mit Dingen, die Sie regelmäßig tun." Wenn Sie zum Beispiel nach der Ankunft zu Hause immer erst Ihren Schlüssel in der Küche ablegen, holen Sie in Zukunft immer dann, wenn Sie den Schlüssel ablegen, die Laufklamotten und ziehen sie an.

Fragen Sie sich auch gelegentlich, wie es sein kann, dass Profisportler so siegessicher und souverän in einen Kampf, ein Rennen, einen Lauf oder ein entscheidendes Match gehen, scheinbar ganz cool und unbeeindruckt von dem Druck, der auf ihnen lastet? Die Antwort: weil sie ihr erfolgreiches Abschneiden vorher schon zigmal erlebt haben – in ihrem Kopf. Malen auch Sie sich darum vor dem Wettkampf oder der Trainingseinheit Ihren Erfolg konkret im Kopf aus. Stellen Sie sich bildlich vor, wie Sie Ihr neues Maximalgewicht stemmen, wie Ihr Trainingskumpel Ihnen anerkennend auf die Schulter klopft, wie Sie nach dem Triathlon ins Ziel laufen und Zuschauer Ihnen zujubeln. Je konkreter Sie sich die jeweilige Situation vor Augen halten, desto besser. Zu visualisieren, dass Sie so eine Herausforderung gemeistert haben, motiviert und nährt den Siegeswillen.

Ein Trainingspartner sorgt für Verbindlichkeit. © gpointstudio / Shutterstock.com

5. Formulieren Sie klare Ziele

Kennen Sie das Gefühl, dass Ihre Trainingsmotivation nachlässt, wenn Sie kein konkretes Ziel verfolgen? Wenn Sie einfach so draufloslaufen oder in den Kraftraum gehen, ohne zu wissen, welche Übungen beziehungsweise welche Muskelgruppen auf Ihrem Programm stehen? "Ziele sind wichtig. Sie geben Ihnen Orientierung und erinnern Sie immer wieder daran, was Sie eigentlich erreichen wollen", so Sportpsychologe Kleinert. Passen Sie aber auf, dass Sie nicht unrealistische Ziele formulieren ("Ich will, dass mein Bizeps innerhalb von einer Woche 10 Zentimeter an Umfang zunimmt."). Zu hoch gesteckte Ziele demotivieren eher, als dass sie antreiben. Achten Sie darauf, dass Sie Ihr Ziel – ob Fernziel oder Etappe – realistisch und zudem positiv, herausfordernd, attraktiv und testbar formulieren. Ebenso wichtig wie die Formulierung ist es aber, das Ziel ständig zu reflektieren. "Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Ziel noch realistisch und weiterhin das richtige für Sie ist. Fragen Sie sich, ob Sie auf einem guten Weg sind – und passen Sie das Ziel bei Bedarf an veränderte Gegebenheiten an", empfiehlt der Kölner Sportpsychologe.

6. Niederlagen analysieren, um innere Stärke aufzubauen

Eine schlechte Leistung, ob im Training oder im Wettkampf, kann fix aufs Gemüt schlagen und dafür sorgen, dass Ihre Motivation in den Keller rauscht, nach dem Motto: "Wofür soll ich mich anstrengen, ich habe es doch eh nicht drauf." Das muss nicht sein! Vielmehr sollten Sie eine Niederlage als Ansporn nehmen, es beim nächsten Mal besser zu machen. Selbstmitleid ist fehl am Platz, Sie müssen wieder aufstehen und weitermachen. Also sollte das Motto beispielsweise lauten: "Das war nur ein Ausrutscher – beim nächsten Mal zeige ich allen und vor allem mir selbst, was ich kann." Wichtig ist, dass Sie genau analysieren, was zu der schlechten Leistung geführt hat. War es vielleicht die falsche Taktik? Unkonzentrierte Vorbereitung? Technische Fehler? Haben Sie vorher etwas Falsches gegessen? Suchen Sie nach den Gründen – und finden Sie dadurch die Siegerstrategie für anstehende Aufgaben.

7. Suchen Sie sich einen Partner

Wenn Sie sich einen Trainingspartner suchen, sorgt das für Verbindlichkeit. Die hat zur Folge, dass Sie sich auch an Tagen, an denen Ihnen der Sinn nicht nach Training steht, aufraffen. Sie wollen Ihren Kumpel nicht im Stich lassen, wollen sich beim Workout oder auf der Laufrunde gegenseitig anfeuern und sich auf den gemeinsamen Protein-Shake oder das alkohol- freie Bier danach freuen. "Sport zu treiben, um mit anderen zusammen zu sein, ist auch schon ein eigenständiges Motiv", erläutert Kleinert. "Alle Menschen streben stets nach positiven Beziehungen. In vielen Fällen ist genau dieses Streben ein Motiv dafür, Sport zu treiben."

