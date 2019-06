Das sind die 13 besten Übungen für den Muskelaufbau

Kreuzheben ist für den Muskelaufbau der letzte Schrei – und das schon seit Jahrzehnten © ESB Professional / Shutterstock.com

Muskelaufbau – was genau ist damit überhaupt gemeint?

Spanne deine Oberarme an und schau in den Spiegel. Im Ernst: Der Muskelaufbau entsteht durch immer dickere Muskelfasern. Damit es dicke kommt, müssen die Fasern optimal – also intensiv – gefordert werden. Bestes Beispiel ist die Bewegung einer schweren Hantel. Natürlich macht nicht nur eine Übung allein den Muskelaufbau aus. Die Intensität spielt ebenfalls eine Rolle. "10 bis 12 Wiederholungen – oder mindestens 30 und höchstens 60 Sekunden Belastung – in sauberer Technik ausgeführt, sollten drin sein", erläutert der Leistungssporttrainer. Aber danach darf nichts mehr gehen. Hättest du noch locker weitere Wiederholungen ausführen können, verbessert sich am Ende deine Kraftausdauer, nicht aber die Muskelmasse. Allerdings lassen dich weniger Wiederholungen genauso am Ziel vorbeischießen, die Fasern werden dann zwar kräftiger, aber nicht dicker.

>>> Das musst du über Muskelaufbau wissen

Wie viele Übungen brauche ich, um Muskeln aufzubauen?

Kommt drauf an. Der Personal Coach empfiehlt, pro Muskelgruppe 2 bis 3 Übungen mit jeweils 2 bis 3 Sätzen auszuführen – wie viele dann ein ganzes Workout ergeben, hängt von deiner Trainingsgestaltung ab. Sie treiben den Muskelaufbau sowohl in einer Ganzkörpereinheit als auch im Split voran. Bei der Full-Body-Variante arbeiten logischerweise mehr Muskeln mit, sodass mehr Testosteron und Cortisol freigesetzt wird. Diesen Hormonen wird eine anabole Wirkung zugeschrieben. Bosnjakovic rät: "Anfänger sollten auf ein Ganzkörperworkout setzen. Gleiches gilt für Fortgeschrittene, die nur an 2 Tagen pro Woche Zeit für ein Training haben." Wer es jedoch schafft, 4-mal wöchentlich ein Workout auszuführen, der baut aufs Split-Programm.

>>> Wie du mit Split-Training Muskeln aufbaust